iPhone 12「海軍藍」渲染圖曝光！　外媒認為將重演i11「夜幕綠」搶購風潮

▲iPhone 12 海軍藍。（圖／取自Twiiter／EveryApplePro）

記者謝仁傑／綜合報導

早在 iPhone 12 消息一出來的時候，就曾傳出系列會有新色「海軍藍」，而外媒現傳出 iPhone 12 真機渲染圖完整曝光。值得一提的是，去年的 iPhone 11 也推出一款新色「夜幕綠」，推出後一度面臨賣到斷貨的情況，甚至在價格方面也炒得比原價還高，今年的 iPhone 12 海軍藍是否也會掀起一陣搶購風潮值得關注。

據先前報導指出，iPhone 12 搭載由台積電代工的A14晶片（5奈米晶片），支援5G網路，且支援超視網膜XDR顯示，配備LiDAR掃描儀。在外形上，傳 iPhone 12 將採用復古的邊框設計，且Pro系列採用不銹鋼邊框，為了Face ID保留瀏海，但面積有縮小。

目前OLED顯示器主要將由三星代工，而先前報導LG獲得2000萬片訂單。中國京東方公司也傳出有機會參與 iPhone 12 及 12 Max 的生產，而Pro型號將搭載三星OLED，支援 10bit 色深和更高亮度，有 2778x1284 p 解析度。

▲iPhone 12系列規格預覽表，價格單位為美元(官方未確認)。（製表／記者謝仁傑）

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