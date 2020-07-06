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川普預言：新冠疫苗「年底前會有」！　美FDA局長不敢挺

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▲▼ 美國總統川普11日現身達拉斯市競選造勢大會。（圖／路透）

▲ 川普上月參加達拉斯市競選造勢大會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒（COVID-19）已經在美國造成298萬人染疫，奪走其中13萬條性命。總統川普（Donald Trump）此前預測，疫苗將在年內準備就緒。但美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）拒絕附和川普，「我無法預測疫苗何時能夠上市」，令各界對川普的說法表示懷疑。

美國疫情不見緩和，西南部各州單日確診數屢創新高。川普4日在國慶演說中預告，「很可能在今年年底前取得療法或疫苗，或者兩者都有」，並向前線科學家及研究人員表示感謝。

哈恩為白宮疫情工作小組成員，5日接受ABC新聞採訪時被問及川普這番說法。他提到，「我們看到，疫苗開發的速度是前所未有的。我們對美國人民鄭重承諾，將依據數據及科學，對疫苗的安全性及效果作出決定」，但未透露詳細的疫苗時間表。

事實上，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）6月曾警告，科學家可能永遠無法製造出可有效預防新冠病毒的疫苗，「根據估計，我們可能在一年內研製出疫苗，更快可能縮短到幾個月內。這是科學家的說法。」其他專家則認為，疫苗至少要等到2021年年中。

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