快訊／美愛達荷州2飛機「高空相撞」墜湖中　2死6人下落不明

記者張方瑀／綜合外電報導

美國愛達荷州2架飛機在科達倫湖（Lake Coeur d'Alene）上空相撞後墜入湖中，其中2人的遺體在飛機沉入湖中前發現，另外6人則下落不明，可能都已罹難。據了解，機上還有兒童，目前救難隊員仍在全力打撈中。

CNN報導指出，當地時間5日下午2時20分左右，兩架飛機在科達倫湖上空相撞後墜入湖中。當地警長希金斯（Ryan Higgins）表示，其中2人的遺體在飛機沉入湖中前被發現，其餘6人則下落不明，據了解，機上還有兒童，目前救難隊員仍持續打撈，無法確定事故原因。

希金斯表示，救難小組透過聲納在水下近40公尺處找到飛機，估計要到6日或7日才能打撈上岸。聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）發言人指出，其中一架飛機機型為Cessna 206單引擎飛機，另外一架則無法判定。

希金斯也說，當天的意外有非常多目擊者，因為正逢美國周末假期，許多遊客都在船上划船戲水。