港版國安法被批「未經立法會」　林鄭月娥：癡人說夢

▲香港特首林鄭月娥在聯合國安理會會議上談及「港版國安法」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」在香港生效後，被批評未經過香港立法會程序，已損及香港高度自治。對此，香港特首林鄭月娥4日表示，政治現實上已很難寄望特區的立法機會可完成國安立法，批評本次立法未經香港立法會程序的，「是有點痴人說夢話。」

林鄭月娥在臉書上提到，立法會有多位非建制派議員日前在由葉劉淑儀主持的教育事務委員會搗亂，令人慘不忍睹，「委員會要討論的是學校教科書和教材的問題，是近年好多家長關心的事情，也是我要求教育局須做好把關的一項工作，但在議會想正常討論也命途多舛，就足見立法會理性討論施政的空間已愈來愈少。」

▼「港版國安法」生效後，隔天隨即有多人涉嫌違法被捕。



林鄭月娥指出，「在此政治現實下，能寄望特區的行政及立法機關可以完成本地立法，維護國家安全嗎？那些批評今次從國家層面為國安立法的外國官員和議員，説什麼要經過香港立法會的程序，是有點痴人說夢話。」

林鄭月娥還說，況且在那些外國官員自己的國家，無論是單一制或聯邦制，有關如制止分裂國家或顛覆國家政權等國家安全罪行的立法都是由中央或聯邦政府直接負責，不會假手於地方政府，「中央在今次《港區國安法》中，把維護國家安全的主要責任交給特區，是對『一國兩制』的堅持和對特區的高度信任。」

林鄭月娥強調，請大家不要被本地反政府政客那些什麼「一國兩制已死」的口號所矇騙，也不要被外國官員和政客那些什麼「和香港人站在一起」的美麗宣言所迷惑，「香港近年被這些恐嚇欺騙、假仁假義的口號和文宣已經害得慘了，是時候向這些謊言大聲説『不』，以理智抗拒抹黑，讓香港重回正軌！」