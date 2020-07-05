有錢人搶搭「商務艙」回台　醫曝「感染風險其實跟經濟艙一樣」

▲近期台灣仍有零星的境外移入個案，醫師提醒，搭飛機口罩和洗手千萬不能疏忽。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷、賴文萱／台北報導

近期台灣仍有零星的新冠肺炎境外移入個案，由於不少乘客都是回台後突然被通知要居家隔離，有民眾也在網路上抱怨「為了減少接觸，特別買商務艙，沒想到還是遇到了。」但對於特別買商務艙的做法，醫師表示，其實商務艙跟經濟艙的感染風險差不多。

台灣上週增加兩名境外移入（案448、案449），兩名個案都是是搭乘商務艙，抵台確診後，鄰近座位的乘客也被通知要做居家隔離。航空界人士表示，雖然國內疫情趨緩，但國外疫情仍在延燒中，這段時間還會搭機的人，大多是為了生意，或為了家庭，才會到現在持續有搭機需求，事實上，這類旅客多半就是過去經常搭商務艙的旅客，口袋有錢當然就會選擇搭商務艙。

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另名不具名航空界人士認為，在這種不得不搭機的時刻，這些旅客防護意識反而也很高，過去也看到很多旅客不僅戴口罩，更會自備隔離衣，上機也不吃不喝，事實上，只要做好個人防線，都能減少在機上被感染的機率。

「重點不是搭什麼艙等！」黃立民提醒，商務艙跟經濟艙感染風險差不多，因為經濟艙距離也頂多一公尺而已，在飛機上最重要的還是「戴口罩」跟「洗手」，只要離開位置上廁所，手碰到座椅或是其他公共地方，一定要馬上把手洗乾淨。

而針對曾在國外確診者想搭機返台，黃立民則坦言，上飛機前有意要隱瞞也沒辦法，如果真的有必要返台，還是有人道考量，可以當地使館請求協助，在飛機上應該把自己侷限在角落地方，不要去公共空間。