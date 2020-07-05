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「把台灣政府當塑膠？」　李永得：東南衛視2記者明確踏過紅線

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▲陸媒東南衛視2名駐點女記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸媒東南衛視2名駐點女記者盧姓（左）、艾姓（右）因違反規定，遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境前揮手道別。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／中央社記者陳秉弘台北4日電

文化部長李永得今天說，中國媒體東南衛視2名記者明確踏過「紅線」、明顯違反規定才廢止記者證並要求離境，「他是申請進來採訪，但是他製作節目，是把台灣政府當作塑膠嗎？」

他說，這件事與新聞自由無直接關係，「只是因為他的期限到了，所以沒有讓他繼續延續」，這兩件事怎能相提並論。

李永得表示，政府從未打壓媒體新聞自由、媒體人言論自由，有些人上媒體「抱中國的大腿，去舔中國的屁股，這個沒有人（會）管」，社會自有評斷。

▼李永得表示，中國媒體在台灣如何採訪、怎麼製作新聞都有自由，文化部不會審查新聞內容，但如果方式違法、不符規定就不允許。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼文化部長李永得。（圖／記者湯興漢攝）

東南衛視2名駐台記者違反相關規定，被廢止記者證與入境許可證；文化部3日表示，這2名記者行為明顯不符申請入台許可的新聞採訪工作範圍。

李永得上午在台灣漫畫基地參觀「反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展」，接受媒體聯訪表示，這不是針對特定媒體，東南衛視有5名記者，另3名記者沒違規，尊重他們的採訪權，但台灣規定所有外籍媒體在台灣從事新聞工作都要申請，「有申請當然就有管理」。

他說，中國媒體在台灣如何採訪、怎麼製作新聞都有自由，文化部不會審查新聞內容，但如果方式違法、不符規定就不允許。

▼東南衛視2名駐點女記者盧姓（左）、艾姓（右）因違反規定，遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境前揮手道別。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸媒東南衛視2名駐點女記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境前向國人揮手道別。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼東南衛視兩名女記者來台駐點採訪，卻在台架設攝影棚並錄製政論節目，此行為與當時許可目的不同，遭註銷駐台記者證。（圖／翻攝東南衛視官方YouTube）

▲▼中國大陸媒體「東南衛視」2名記者來台駐點採訪，卻在台架設攝影棚並錄製政論節目，此行為與當時許可目的不同，遭註銷駐台記者證。（圖／翻攝東南衛視官方YouTube頻道）

「反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展」邀香港、台灣、韓國與澳洲等66名創作者，展出超過100幅圖像、藝術作品。

至於香港實施港區維護國家安全法引發爭議，李永得表示，透過展覽彷彿置身抗爭中的香港，充分感受香港年輕人在國家暴力下的感覺，及香港示威者的精神堅定、勇敢，也確實感受到香港朋友的無力，一定要向已不值得信任的中國say no（說不）。

他說，希望台灣更多協助、關心香港，還是要堅定信心，民主、自由與人性一定會戰勝這些邪惡。

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