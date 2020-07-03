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東南衛視2記者違規「被逐出境」　文化部澄清：期限本就只有3天

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▲陸媒東南衛視2名駐點女記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸媒東南衛視2名駐點女記者因違反規定遭撤銷入境許可與記者證，3日搭機離境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

陸媒「東南衛視」2名駐台記者因從事與許可目的不符活動（在台錄製政論節目），被廢止記者證及入境許可證，已於今（3）日上午搭機離境。不過卻有蘇貞昌要求48小時內離境一說，文化部特別發文澄清，已於6月30日正式公文通知東南衛視限期改善，並副知內政部移民署，所以屆滿三日（7月3日）時就是2名記者離境的日期。

文化部發新聞稿指出，東南衛視記者在台設有演播室（攝影棚），經與相關主管機關查證發現，2名記者除了在台製作節目，還親自擔任主持人，與申請入台許可之新聞採訪工作範圍明顯不符。

針對2名東南衛視記者違規一事，文化部指出，已於6月30日以正式公文通知東南衛視限期改善，另因2名記者原核發的記者證分別於6月30日及7月2日到期，所以依「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」不再續發記者證，並由內政部移民署停止核發該媒體2名記者自7月3日起之入境許可。

文化部澄清，因此，自6月30日公文通知起至今（3）日屆滿三日，並無報導所謂蘇貞昌院長要求中國媒體48小時離境一事。最後強調，文化部向來尊重並保障新聞自由，惟對於部分中國媒體行為與來台目的不符之情事，文化部將與各相關機關持續依法瞭解查處。

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