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社交軟體「性取向」功能台上線　支持多元性向、族群平等

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▲▼交友軟體「性取向」功能正式在台灣上線。（圖／Tinder提供）

▲交友軟體「性取向」功能正式在台灣上線。（圖／Tinder提供）

記者邱倢芯／台北報導

社交軟體Tinder的「性取向」功能推出已滿一年，此一功能原先在歐美地區推出，提供用戶除了男女之外，更廣泛的性取向設定選擇；而Tinder日前宣布，即將擴大此功能應用至台灣市場。

Tinder表示，這是與美國知名LGBTQ權利倡議團體「同性戀反詆毀聯盟」合作，「性取向」功能讓會員能從9大類別中選擇3項最符合自己性取向的描述，其中包括：異性戀、男同志、女同志、雙性戀、無性戀、半性戀、酷兒，以及疑性戀（Questioning）等，並可決定是否將之公開。

Tinder認為，對年齡介於18至25歲的Z世代來說，擁抱多元的包容性格深植在其言行中，他們相比千禧世代和X世代使用「性取向」功能的可能性高20%，且37%會員常會選擇多於一種性取向描述。直至目前，全球已有超過六成的會員以此功能設定性取向；另外，Tinder也發現，個人識別同時為「疑性戀和異性戀」的人數也呈現成長趨勢，呈現多元的性別認同樣貌。

另一方面，除了「性取向」功能之外，未來幾個月內Tinder也計劃擴展「跨性別選項」功能至全球。此功能於2016年首次亮相，與同性戀反詆毀聯盟及其他同樣支持LGBTQ的組織合作，提供會員超過 30 種性別認同選項，使性別欄位不再侷限於兩性框架，也可自行決定是否在公開頁面上顯示自己的性別狀態，確保會員能掌握自我表達的主導權。

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