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防疫期間「最吸金」 App排行出爐！　冠軍竟是「交友軟體」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Tinder,交友軟體,交友App。（圖／達志影像）

▲交友軟體「Tinder」成為2020上半年最賺錢的App。（圖／達志影像）

記者謝仁傑／綜合報導

2020上半年全球受新冠肺炎疫情影響，因應政府和公司措施，人們的生活大幅改變，許多數位工具和App也趁勢崛起，根據App研調機構《Sensor Tower》的最新報告顯示，上半年最夯和獲利最多的App排行出爐，冠軍分別是「TikTok」和「Tinder」。

上半年剛過，截至6月30日為止，《Sensor Tower》的初步估算顯示，全球消費者在App Store和Google Play雙平台上的支出總計為501億美元（約新台幣1.477兆元），較該機構去年預估的用戶總支出還增加了23.4％。今年App市場會有如此顯著地成長，反映了疫情對全球生態系統造成的影響。

▲2020上半年App排行。（圖／《Sensor Tower》）

▲2020上半年非遊戲類App「最吸金」排行。（圖／《Sensor Tower》）

在上半年，「最吸金」的非遊戲類App冠軍是交友軟體「Tinder」，Tinder在雙平台中賺進4.33億美元收入，可想而知，這跟人們封鎖在家中無法外出有關；而排行第二則是「YouTube」獲得4.31億美元的收入，第三則是「TikTok」（抖音）獲得4.21億美元的收入。

▲2020上半年App排行。（圖／《Sensor Tower》）

▲2020上半年非遊戲類App「最夯」排行。（圖／《Sensor Tower》）

「TikTok」在今年崛起，創下了有史以來最好的一季，上半年就達到6.26億次，目前在雙平台的全球下載量累計已超過20億次，居非遊戲類App之首。TikTok目前已成為全球下載次數最多的社交軟體，雖然還未上市，外界評估其市值達750億美元（約新台幣2.2兆元）。

人們居家防疫同時大幅增加了對通訊軟體的需求，社群和視訊軟體紛紛竄起，WhatsApp和Zoom分別排名第二和第三，而FB和IG則分別排在第四和第五。

▲2020上半年App排行。（圖／《Sensor Tower》）

▲2020上半年遊戲類App「最吸金」排行。（圖／《Sensor Tower》）

▲2020上半年App排行。（圖／《Sensor Tower》）

▲2020上半年遊戲類App「最夯」排行。（圖／《Sensor Tower》）

在遊戲類App方面，騰訊的吃雞槍戰遊戲「PUBG Mobile」取代了最會賺的「王者榮耀」，奪得最吸金和下載最夯排行榜的雙料冠軍，而Garena的「Free Fire」則排進下載次數第二名的寶座。

2020年上半年，人們對移動式手遊的興趣激增，手遊支出較去年同期成長了21.2％，為全球雙平台上帶來366億美元的收入。

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