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APP掛男模照約炮…他問：我是不是有點胖？學生妹撥眼罩秒喊不要　

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲女子以為跟男模約炮，撥開眼罩卻驚見「肥宅」，嚇得大喊不要卻仍遭性侵。（示意圖，與新聞事件無關／123RF）

記者羅志華／台北報導

郭姓男子自認體型、外貌不佳，卻靠著帥氣男模的假照片，在APP「SKOUT」成功與學生妹約炮，並在見面時佯稱有「特殊癖好」，在房內關閉電燈後要她戴眼罩，不料郭男於過程中，詢問自己是不是有點胖，女子起疑撥開眼罩後，才驚覺眼前竟是名「肥宅」，讓她嚇得大喊不要，但郭男仍持續扭動幾十秒後才停下，北院日前依強制性交罪，判郭男3年2月徒刑。

女子控訴，她在性交過程中，發現郭男不是照片上的男模後，嚇得大喊「不要，你不是那個人」，並以手推阻拒絕，卻不敵郭男力量，只能持續哭喊「不要」，又再慘遭郭男性侵幾十秒；事後她不僅與朋友訴苦，更向被盜照的男模提醒，「對方用你的名字、身分在約炮」、「我偶爾有在約，我覺得人各取所需，但今天我答應邀約，對方卻是非常噁心的肥宅」、「基本上已經算是被性侵了」。

郭男表示，女子與朋友訴苦，說的是「剛剛在回去的巷子，差點被人性侵」，與她控訴被性侵的情節不同，且女子身上無傷，顯見郭男並沒有暴力強迫。

女子指出，當時受性侵恐懼、還沒反應過來，她當下雖想求助，卻又覺得跟網友約炮的行為會被有色解讀，她是不希望被朋友誤解，才會以「在巷子碰到對方」的說法求救。

法官認為，女子於多次偵訊的說法，與在庭上相符，應是親身親歷，另考量女子受害的過程，在社會大眾觀感、羞恥感的壓力下，她於求救時說謊也算合理，而郭男與女子身材懸殊，僅憑體型壓制、不靠毆打便能性侵得逞也不意外，且女子事後也在政府家暴性侵防治中心觀察下，出現憂鬱、缺課、準備考試進度落後等狀況。

再審酌郭男於事後向女子傳訊，「但的確前戲的時候，妳沒拒絕我吧」，女子回應「我並不知道你的身分」，郭男急哄「法院那邊我賠償妳之後，希望妳可以說我們是自願發生的」、「我還會補償妳」等語；法官認定，郭男犯行事證明確，卻否認犯罪，又未與女子達成和解，判他3年2月徒刑。

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