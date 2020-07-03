張益贍開Uber外送粉專　「不倫戀女主角」蔡宜芳默默按讚力挺

▲張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）



文／鏡週刊

柯文哲前心腹張益贍，與同黨同志蔡宜芳的不倫戀疑雲曝光後，張不僅被開除黨職，更丟了月薪10萬的工作，目前他轉任外送員討生活，還開設了「二輪破風」的臉書粉專，重啟人生。

前台北市文化基金會副執行長張益贍，曾深受民眾黨黨主席柯文哲信任，出任民眾黨中央委員，月薪超過10萬，不過今年3月，張因被媒體拍攝到與負責照顧的「爆乳甜姐兒」蔡宜芳出入摩鐵而遭開除，意外讓民眾黨獨創的「保母制」爆紅。雖然極力否認，不過誹聞主角自此之後雙雙神隱，張益贍被火速開除黨籍，蔡宜芳則潛心修讀學位。

▲張益贍、蔡宜芳。（圖／翻攝臉書）



日前張益贍已經在4月找到新工作──「Uber Eats」美食外送員！還在臉書設立「二輪破風」粉專，稱自己為「「騎二輪機車的中年大叔，討生活Ubereat外送員」，高調分享他的外送、寫詩的斜槓人生。儘管粉專人氣不高，卻有網友發現在100多個讚中，有一個就是曾經一起在摩鐵裡「討論公事」的蔡宜芳。

張益贍的粉專記錄著他的外送點滴，5月時還分享了自己在4天內接了80單的紀錄。然而本刊上個月23、24日連2天，一早就跟著他出門，目擊張雖騎著裝有綠色外送袋的機車出門，卻在小7吃完早餐後招了計程車，之後搭著捷運四處晃，剪頭髮、吃冰、喝咖啡、和友人碰面。2天下來沒有接任何訂單，24日晚上還跟風貼了張變臉照片，新生活過得十分愜意。

▲蔡宜芳、張益贍。（圖／ETtoday資料照、張益贍臉書）



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