高就業率加持！新竹縣首季淨遷入率冠軍　台北市負成長…遷出近萬

▲新竹縣成第一季淨遷入率冠軍，首季遷入人口是遷出人口的1.3倍。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導



2019年新竹縣淨遷入人數6250人，人口成長率1.24％居全台「縣市組」之冠，平均年齡39.34歲，是全國第二年輕，主計處根據內政部統計報表，新竹縣2020年第一季淨遷入率為全國冠軍；目前台北市人口加快流失，第一季淨遷出達9,883人，將近萬人；人口淨移入較多的是新北市、桃園市，新竹縣，其中新竹縣首季遷入人口是遷出人口的1.3倍，而人口年增率(較去年同期)1.3%，兩項指標均為全國第一。

新竹縣政府表示，這些數據凸顯新竹科學園區、台元科技園區、湖口工業區等提供相當多的就業機會，新開發的鳳山工業區也成功招商，目前僅剩最後1筆坵塊，預估可創造1,100個就業機會，有效提升產業競爭力，帶動地方產業轉型與升級。

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新竹縣人口淨遷移2020年1月至3月為1,426人，淨遷入率為2.53‰，代表遷入的人口多於遷出的人口，縣府表示，將持續加強托嬰、育嬰、調整學區政策及社福政策，如舊湖口分駐所已在5月開始改建，將成為竹縣第4座社福中心，未來也將打造22個共融式公園等，期盼吸引更多年輕人移居新竹縣。也積極與鄉鎮合作推動地方創生輔導計畫吸引年輕人進駐，逐步縮小城鄉差距。

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