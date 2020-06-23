新形態運動進駐新竹　YYsports竹科概念店打造運動人的共享空間

▲YYsports竹科概念店打造運動新體驗。（圖／YYsports提供）

記者賴威志／綜合報導

疫情趨緩，百業復甦，隸屬於寶成集團的寶勝國際（控股）有限公司旗下品牌YYsports竹科概念店迎著夏日正式進駐新竹。竹科概念店提供各式運動品牌商品，更有運動課程、五星主廚餐點、商品量身體驗服務、互動科技實境體驗、專屬跑團訓練…等。2020年初夏，YYsports將帶給運動人全新的五感體驗共享空間。

佇立於新竹科學園區旁的YYsports竹科概念店，室內260坪，雙樓層明亮挑高設計，搭配亮眼的紅色logo招牌，YYsports台灣首間旗艦店面選擇在新竹駐點，整合集團經營多年的在地運動賽事與竹科園區運動圈，推出一天的夢想賽事和剩下的準備與運動生活的品牌精神，就是希望讓更多人享受運動樂在運動。

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竹科概念店有豐富的熱門品牌商品（例：NIKE,PUMA,Under Armour,…等），還包含運動穿戴裝置和運動墨鏡，滿足消費者跑步、訓練、籃球、瑜珈、休閒等各種運動相關需求，並於2樓特別設置了女性專區，甜美別緻的空間設計，讓女性消費者享受舒適又獨立的購物環境。

▲多樣品牌滿足一站式購足 。（圖／YYsports提供）

一踏進YYsports竹科概念店，映入眼簾的是由台中裕元花園酒店主廚和YYsports團隊共同研發菜單的PIT STOP餐廳，整合寶成集團資源，將五星級飯店的美味結合到YYsports，除獻上裕元酒店牛肉麵，PIT STOP更為運動所需開發營養美味的餐點，開幕以來，肉質軟嫩色香味俱全的「香蒜牛肉穀麥餐」、清爽無負擔的「舒肥嫩雞凱薩沙拉」及青葡萄搭配青江菜的「聖派翠克」飲料更成為必點人氣餐點。同時在舒適的用餐空間播放各種運動賽事，也是和三五好朋相聚的好選擇。

▲來YYsports享用美食吧。（圖／YYsports提供）

YYsports竹科概念店可沒有那麼簡單，店內設置了身體組成分析儀Inbody與運動諮詢專區，經過測量與分析，提供消費者更準確的運動建議，搭配多功能訓練教室、優質師資和明星團課的各式訓練課程，更針對生育率極高的新竹地區特地安排親子運動訓練課程，讓運動有效又好玩。也針對喜愛跑步的朋友成立了跑團，每週和跑友們相約揪跑，培養消費者的運動習慣，讓運動融入大家的生活。

購買跑鞋卻不知道在各種氣候跑起來的感受與反饋嗎？竹科概念店獨家開發可模擬各種跑步情境的Running Lab，穿上跑鞋，踏上特製情境式跑步設備，能夠完整體驗商品並挑選到最適合自己的裝備。而隨著「自拍世代」來臨，運動不只流汗更要「潮」，YYsports竹科概念店除了有豐富多樣的運動休閒商品，更和知名球星吳永仁、李奇勳開設的「經典理髮」合作服務，為消費者打造完整的運動風格，開幕至今預約滿檔，深受消費者喜愛。

▲▼YY訓練體系深入每天的運動生活 。（圖／YYsports提供）

It’s Bullet time! YYsports年輕創意的團隊，至國內外通路觀察到消費者的穿搭痛點以及喜愛分享的心理，創造了「YYsports Bullet time 子彈時間」270度環形穿搭攝影棚，使用子彈時間(Bullet time) 拍攝技術消費者穿搭後可以直接進棚拍攝，數十台環繞的攝影機為消費者拍下獨特的動態影像，並立即傳送到App當中，可以馬上查看並分享到線上社群，獨家的體驗讓消費感受再升級！

YYsports竹科概念店融合商品體驗、餐飲和運動服務，打造嶄新運動生活圈、讓運動愛好者相聚，更開發專屬APP整合線上線下的會員制度為創新運動零售布局，提供顧客更完整的消費旅程，「讓運動融入你的生活」！