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勞動部青年就業旗艦加碼上路！ 企業僱青年最高可領10.8萬

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▲雲嘉南分署長劉邦棟（中）邀企業申請青年就業旗艦計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雲嘉南分署長劉邦棟（中）邀企業申請青年就業旗艦計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部「青年就業旗艦計畫」22日加碼上路！企業「先僱後訓」青年，將補助企業訓練費用，從原先最高4.5萬元，調高至最高10.8萬元，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署宣布，轄內企業22日起可向分署提出申請。

因疫情對就業市場造成影響，青年就業旗艦計畫即日起至2021年 6月 30日加碼補助，企業只要先僱後訓15至29歲的青年，勞動部將補助企業每人每月1.2萬元、最長3個月的訓練費，企業如每月給薪2.8萬元以上、未滿3萬元，加碼補助到6個月；給薪3萬元以上，補助可達9個月，最高可領10.8萬元。

請繼續往下閱讀...

雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前雲嘉南地區有212家企業申請青年就業旗艦計畫，釋出超過3200個職缺，薪水超過3萬元的職缺包括光洋應用材料科技公司的化學工程師、電腦網路專業人員、亞洲航空公司機水電工程師、台南晶英酒店工程人員等。劉邦棟說，這次加碼補助適逢畢業季，希望企業可以多加申請，釋放計畫職缺，多給年輕人就業機會。

台南晶英酒店參加青年就業旗艦計畫已3年，人資部專員蔡雅慧表示，參加計畫以來任用約30位青年，留任率約7成效果很好，現在加碼補助，可更節省企業教育成本，將會繼續申請釋出青年職缺。

▲雲嘉南分署長劉邦棟（中）邀企業申請青年就業旗艦計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲晶英酒店客房部副總監林竑伸（左）及人資部專員蔡雅慧（右）肯定青艦計畫宋文祥的表現。

今年24歲的青年宋文祥，南台科大電機工程系畢業，目前是晶英酒店的工程人員，他說雖然自己是工程本科，但剛出社會沒有實務經驗，這個計畫有一對一的職場導師教導，讓他進步很快，現在基本電路維修、冷氣風機及鍋爐保養、木作保養維修等都已相當上手，客房部副總監林竑伸說，青年的潛力及彈性大，像文祥肯學、肯做，進步就很快，很快就有產值。

雲嘉南分署提醒，企業欲申請青年就業旗艦計畫，可上青年職業訓練資訊管理系統申請（https://s.yam.com/uq99x），或洽詢雲嘉南分署本計畫專案辦公室(06)2220066分機29至39，另青年欲報名計畫職缺，可上青年職訓資源網報名 （https://s.yam.com/3exra）。

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