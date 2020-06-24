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嘉藥「就業充電站」　助你迫降黃金職場

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▲嘉南藥理大學瞄準後疫情時代的就業市場，一連推出針對職涯培力再造等多項職訓課程與計畫，為國家新發展產業培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學瞄準後疫情時代的就業市場，一連推出針對職涯培力再造等多項職訓課程與計畫，為國家新發展產業培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學瞄準後疫情時代的就業市場，一連推出針對職涯培力再造等多項職訓課程與計畫，包括今年甫獲准成立教保員專班，及安親美語雙專長課程和環境工程與科學系多元專長培力課程，不論是應屆畢業生或是希望再增能的人士，都可望在嘉藥就業充電站中找到再出發的動力，也為國家新發展產業培育人才。

▲嘉南藥理大學瞄準後疫情時代的就業市場，一連推出針對職涯培力再造等多項職訓課程與計畫，為國家新發展產業培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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在新冠疫情衝擊下，國內就業市場依舊不樂觀，根據行政院主計總處22日公布之就業調查報告，5月失業率升至4.07％，創下近8年同月最高，但隨著畢業季到來，失業情形恐將出現明顯攀升。嘉藥今年有超過3700位畢業生離開校園，投入職場，如何為畢業學子提供完善資源，協助其順利取得理想工作，除密切注意就業市場變動，嘉藥也提出就業充電站的概念，針對5+2等新興國家產業，提供關鍵技術能力培訓，來增強其就業競爭力。

進入後疫情時代，內需產業的就業已開始恢復，為協助青年取得 5+2 產業及具發展前景製造業技術能力，提升職場競爭力以順利就業，嘉藥配合政府政策，結合勞動部訓練資源推出「產業新尖兵試辦計畫」，瞄準起薪3萬元以上的新興產業，開辦綠能科技、國際行銷企劃、數位資訊相關課程，如: 機器人與遊戲設計專長培訓、水環境科技及水資源產業人才、Z世代佔心創意與數位行銷培訓等，鼓勵畢業生勇於挑戰為自己的履歷加分。值得一提的是，課程費用全額由政府補助，還可申請每月8000元的學習獎勵金。

▲嘉南藥理大學瞄準後疫情時代的就業市場，一連推出針對職涯培力再造等多項職訓課程與計畫，為國家新發展產業培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年甫獲准成立的嬰幼兒保育系「學士後學位學程教保員專班」是雲林以南唯一的教保員專班，有鑑於「幼兒教育及照顧法」及「準公幼」政策下所產生幼兒園教保人力需求缺口，凡大學畢業，有志投入幼兒園教育工作者，只要修滿48學分，就具有資格進入幼兒園、托嬰中心及課後安親班工作。不只可為畢業生進行跨領域專業訓練，也可紓解目前全國私立幼兒園因教保人力吃緊，幼童無法入學，「有學生、沒老師」的窘境。

除了幼保專業人才外，目前兒童課後安親及學習美語仍有極高需求，在教育部公布「兒童課後照顧服務班級中心管理辦法」，明定課後照顧服務人員需接受相關課程訓練以及應考證照後，應用外語系便設置「二年制安親美語學士後雙專長培力課程專班」，希望能協助大學畢業生培育該領域的就業專長，接受相關英美語課程教學訓練及應考安親與美語教學（例如TKT國際證照）相關證照取得，增加其競爭力，為自己的履歷加分。

▲嘉南藥理大學瞄準後疫情時代的就業市場，一連推出針對職涯培力再造等多項職訓課程與計畫，為國家新發展產業培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在環保與循環經濟議題不斷升溫，也帶動環保產業蓬勃成長，根據104人力銀行資料顯示環保產業的人力仍供不應求。創系30年的嘉藥環工系，挾豐沛的畢業系友資源與完備的教學設施，再加上全國唯一的「再生水類產線與人才培育基地」，規劃修讀48學分環境工程核心專業課程，開設「多元專長培力課程」，提供已取得學士學位且對環保工作有興趣之人士培養第二專長及跨領域學習，進而投入具發展動能的環保產業職場機會。

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