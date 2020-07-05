　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京增111例...疫情失控「連4日破百」　埼玉知事：不排除宣布緊急宣言

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼防疫期間的日本東京淺草。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京單日新增確診再度飆破100人。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本疫情持續升溫，東京5日新增111例確診，單日新增確診已連續4日破百，目前東京都累計感染人數共6765人。事實上，儘管先前日本政府一再強調，目前還不考慮重啟緊急狀態，更不會限制民眾來往各地區，但隨著確診人數持續飆高，東京都知事小池百合子4日晚間對外呼籲，要求民眾減少「非必要」外出，並盡量不要到其他城市。

根據《日本放送協會》報導，東京都5日新增111例確診，自從2日單日新增107例後，不僅創下解除緊急狀態後的最高峰，更是2個月以來首度飆破100例，東京恐將迎來第二波疫情高峰。東京都知事小池百合子4日緊急呼籲，希望民眾能減少外出與前往其他縣市，共同協助防疫。

埼玉縣知事大野元裕5日表示，「在疫情急速擴大之際我們不應該太過樂觀。未來如有必要，將會重新宣布進入緊急狀態。」此外，對於是否要求縣民減少與其他縣市的來往，神奈川縣知事黑岩祐治說，「由於東京與神奈川的生活圈是一體的，目前暫時不考慮（要求民眾不要前往東京）。」

另一方面，日本政府將在6日首度舉行「新冠肺炎分科會」。新冠肺炎分科會是為了取代政府專家會議所設立的新制度，屆時會議中將討論東京疫情發展、擴大PCR檢測以及如何處理確診病患的相關數據等。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
訂飲料指定1:00到！「早2分鐘送達」遭洗負評：不再考慮
香港1名確診菲傭「經台轉機」　指揮中心證實：7/3從台灣飛港
陳大天20萬元入股同學餐廳　去巡店才知倒了！
快訊／大學指考官方答案公布！　解答搶先看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國大使二訪索馬利蘭「遊說放棄與台來往」　提議設立聯絡處利誘遭拒！

美國地緣政治重心轉移　CNN：川普與歐洲關係「裂痕變成鴻溝」

239科學家連署挑戰WHO　氣膠會造成超級傳染...隔1.8公尺沒用

川普政府擬2～3項措施打擊中國　彭博：預計數天內火速揭曉！

東京增111例...疫情失控「連4日破百」　埼玉知事：不排除宣布緊急宣言

熊本災區今晚再降大雨！梅雨鋒面北移…30區淪陸上孤島　迄今18死16人無呼吸心跳

非洲唯一友邦史瓦帝尼運輸部長染疫　內閣全員隔離回家辦公

封城3個月後回家！她驚見「紅觸手外星生物」占領廚房　開燈後笑瘋

影／示威者群聚公路！2女站中間狠遭撞飛1死亡　「空中轉圈重摔」畫面曝

影／水淹9m深！暴雨炸熊本釀16死「55年前悲劇重演」　球磨川治水無進展

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

中國大使二訪索馬利蘭「遊說放棄與台來往」　提議設立聯絡處利誘遭拒！

美國地緣政治重心轉移　CNN：川普與歐洲關係「裂痕變成鴻溝」

239科學家連署挑戰WHO　氣膠會造成超級傳染...隔1.8公尺沒用

川普政府擬2～3項措施打擊中國　彭博：預計數天內火速揭曉！

東京增111例...疫情失控「連4日破百」　埼玉知事：不排除宣布緊急宣言

熊本災區今晚再降大雨！梅雨鋒面北移…30區淪陸上孤島　迄今18死16人無呼吸心跳

非洲唯一友邦史瓦帝尼運輸部長染疫　內閣全員隔離回家辦公

封城3個月後回家！她驚見「紅觸手外星生物」占領廚房　開燈後笑瘋

影／示威者群聚公路！2女站中間狠遭撞飛1死亡　「空中轉圈重摔」畫面曝

影／水淹9m深！暴雨炸熊本釀16死「55年前悲劇重演」　球磨川治水無進展

快訊／楊姓少校輕生初步調查　海軍：對漢光陸戰落海意外沮喪、自責

沒熱門時事、素養題！高中師估指考公民與社會「5標會上升」

中國大使二訪索馬利蘭「遊說放棄與台來往」　提議設立聯絡處利誘遭拒！

好友睡一旁！市議員助理竟無視想性侵他女友　還冷喊：就玩玩嘛…她崩潰險輕生

小奴才再3周出生！橘貓環抱媽孕肚　網：牠什麼都知道

AKB48 Team TP猜拳賭演藝夢...團員緊張：輸了會躲棉被哭！

中職／羅力千K生存法則　洪總：夠聰明

中職／象獅打線出爐　達尼爾戰米蘭達盼避免遭橫掃

蘇貞昌要國民黨少講九二共識　馬英九：應設法不讓陳菊當監察院長

籲分批解禁「小明」回台　洪奇昌：有助兩岸互釋善意

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

8月孕婦遭騙進獸醫診所　變態女「強迫切腹奪子」

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

人死我負責！運將惡意攔救護車...80歲癌婦亡

肯爺震撼宣布競選2020美總統　馬斯克力挺

女滑出雲霄飛車摔死　血濺孩子眼前

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

即／泥水灌進熊本老人院　14人心跳停止

母女＋叔叔全陳屍泳池漂　「水深1.2m」案發現場詭譎

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

熊本暴雨狂炸！前後對比圖超震驚

九州暴雨！熊本5死16人心肺停止

烤肉趴染疫超後悔　男發文隔天身亡

更多熱門

相關新聞

日梅雨鋒面北移　熊本縣今晚再降大雨

日梅雨鋒面北移　熊本縣今晚再降大雨

日本熊本縣4日降下破紀錄大雨帶來嚴重災情，縣內至少30處淪為孤島，對外交通中斷，截至當地5日下午2時，已有18人不幸喪命、16人心肺停止、14人失蹤。令人關注的是，梅雨鋒面即將北移，料熊本縣也將會在今（5）傍晚再次降下大雨，氣象廳也呼籲，民眾必須要注意土石流等災害。

水淹9m深！熊本16死　球磨川55年前悲劇重演

水淹9m深！熊本16死　球磨川55年前悲劇重演

日稱：中國海警船入侵釣魚台「領海」31小時

日稱：中國海警船入侵釣魚台「領海」31小時

朴槿惠閨蜜干政+收賄10日宣判更審結果！

朴槿惠閨蜜干政+收賄10日宣判更審結果！

北韓最高警戒抗疫　韓媒：境內疫情嚴重

北韓最高警戒抗疫　韓媒：境內疫情嚴重

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

實況主Reckful自殺身亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

更多

最夯影音

更多
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面