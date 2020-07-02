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「華城連環殺人」懸34年結案！凶嫌性侵8歲童「滿足性慾」　警：他太內向

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▲▼華城性侵殺人案（圖／翻攝自서울경제）

▲警方曾在稻草人寫下「四肢腐爛而死」，逼兇嫌出面認罪。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

曾於80至90年代震驚南韓社會的「華城連續性侵殺人案」，警方在懸案34年後終於宣告破案！隨著科學辦案技術進步，警方發現第9起案件證物殘留的DNA與李春在（이춘재）相符，即便公訴時效早於2006年過期，仍再度展開搜查，今（2）日上午於警察廳召開記者會，發表近一年來的搜查結果，宣布終結搜查。警方表示，李春在為排解性慾、宣洩生活壓力，於華城案中共殺害14名女性、性侵34名女性，其無法對被害者產生同理心，擁有反社會人格之精神病傾向。

根據《韓聯社》，京畿南部地方警察廳長裴容珠（배용주）2日在記者會上發表近一年來的搜查結果，並對被警方誣陷而坐20年冤獄的尹英澤（윤영택，音譯）致歉。他表示，隨著科學辦案技術進步，警方去年發現第9起案件證物殘留的DNA，與1994年在清州犯下姦殺小姨子的李春在相符。

▲▼犯人李春在（圖／翻攝自나무위키）

▲犯人李春在。（圖／翻攝自나무위키）

在深知自己無法假釋出獄，加上證據確鑿，原本否認做案的李春在數次與犯罪心理分析師會面後，才於去年9月24日對警方坦承犯下14起殺人、34起性侵案。在無警方任何提示下，李春在憑著記憶具體說明每一宗案件的犯案細節，其內容之豐富，除兇嫌與共犯外，其他人無從得知，可信度極高，因此警方認定李春在就是華城案的主犯。

警方指出，李春在1986年1月退伍後開始犯案，其中5起案件證物中直到過了30多年仍能檢測出李春在的DNA，另外9起案件雖尚無測出DNA，但李春在的證詞不僅在做案時間上脈絡吻合，還能充分解釋警方尚無法釐清的犯案細節。

根據分析，李春在的性格內向，難以在日常生活中掌握主導權，在入伍服役時因緣際遇感受到成就感，然在退伍後因生活煩悶、無聊，為重新找回生活中的主導權、排解性慾，才開始以女性為犯案對象，在每一次性侵與殺人的過程中仍舊找不回快感，做案的手法更加獵奇、殘忍，且完全感受不到一絲愧疚，明顯具有反社會型人格。

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖，非當事人／取自Pakutaso）

於釜山監獄服刑的李春在，除華城連續殺人性侵案外，更向警方坦承犯下4起殺人案件，其中包括1987年12月殺害水原女高中生、1989年7月華城國小女童失蹤事件、1991年1月殺害清州女高中生、1991年3月殺害清州家庭主婦。

其中，1989年7月於華城郡（市）台安邑放學途中失蹤的國小金姓女童，遇害時年僅8歲，至今屍體仍未被找出，因此該案被歸類為失蹤案件，李春在也向警方坦言失蹤的金姓女童，就是被自己殺害的。

根據計算，加上1994年慘死的小姨子，李春在共殺害15人，被害者囊括小學生、女高中生、家庭主婦、甚至高齡老嫗。「華城連續性侵殺人案」曾被知名導演奉俊昊翻拍電影《殺人回憶》，同時也是韓劇《信號Signal》的題材。

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