女模遭下藥迷姦　控佛州警方鈘梘移民　只想吃案！

▲▼薇若妮卡自爆曾遭下藥性侵，佛州警方卻一心只想吃案。(圖／翻攝自IG@Veronica Victoria Perasso)

國際中心／綜合報導

一名在Instagram走紅的網美女模聲稱遭人下藥迷姦，更指控佛羅里達警方歧視移民，辦案態度消極。

薇若妮卡․維多利亞․裴拉索(Veronica Victoria Perasso)是委內瑞拉移民，之前住在邁阿密。這位22歲的美眉日前接受媒體Jam Press訪問，曝光了她這段不幸的遭遇。

據她說，此事發生在2018年7月2日。她當時跟一名女孩同住。對方把她帶到一處房子。她就在那裡遭到性侵。薇若妮卡說：「她甚至還拍下影片。之後，她帶我回家，讓我躺在床上，就 像什麼事也沒發生過一樣。」

此案發生後的第二天，薇若妮卡帶著不堪回首的記憶醒來，只感到一陣陣的噁心。她回憶說：「我醒來後，馬上衝到醫院去接受檢查。院方人員確認有人跟我發生過性關係，而且沒有戴套。當我告訴他們這是性侵時，他們告訴我要報。」

但是，當她向警方報案時，對方卻質疑她為什麼不反擊。維若妮卡說：「那位受理報案的員警，態度就像是我給他們添麻煩一樣。」

「警察問我為什麼不動手反擊。我解釋說我當時被下了藥，全身沒有力氣。他們又問我是否認識對方，我說我認識那個帶我到那裡的女孩。他們詢問了她，她卻把事情撇得一乾二淨。」

「事實上她就是共犯。她求我不要向警察告發她，事實證明，她經常透過這種方式向不同的男人和女人勒索金錢。我那時年紀太輕，太易受騙上當了。」

薇若妮卡接著說：「警方堅稱，如果我希望把犯罪人繩之以法，必須得到對方的認罪口供。也就是說，我必須讓那個迷姦我的傢伙，願意親口在錄音機前承認他性侵了我。」

「作為一名年輕移民，我的供詞在他們心目中毫無意義。我感到困惑的是，在電視上我們經常看到：一些政治人物或商界鉅子往往被一些無名女子打倒，而她們往往只是說在20或30年前遭到這些男人侵犯。完全不必有證據，只有她們的一面之詞。」

「但今天，我人就在這裡，手上有很多證據，警察卻完全不採信我的指控，只因為我是一名普通的外國移民，性侵我的傢伙也並非什麼大人物。」

邁阿密警方的消極態度讓薇若妮卡感到憤怒和沮喪。之後，她離開了佛羅里達。並著手徹底改變自己的外在 ，讓自己變成一個煥然一新的人。

對於薇若妮卡的指控，西棕櫚灘(West Palm Beach)警方以案子仍在調查中為由， 拒絕置評。