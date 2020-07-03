　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海碗型胸罩藏147萬元毒品！史上最「胸」舞孃將獲假釋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲史上最「胸」舞孃科貝克，用「海咪咪」運毒。(圖／翻攝自IG@miss_alexrose)

▲▼史上最「胸」舞孃科貝克，用「海咪咪」運毒。(圖／翻攝自IG@miss_alexrose)

國際中心／綜合報導

澳洲一名「海咪咪」舞孃(lapdancer)之前在胸罩裡藏匿巨量一級毒器走私被逮。由於已服完一定刑期，預料本周她即可申請假釋出獄。

去年1月時，26歲的雅麗珊黛․科貝克(Alexandra Kobelke)試圖夾帶毒毒品從雪梨搭機飛往塔斯馬尼亞島的荷巴特市(Hobart)，卻被警方發現她胸罩內塞滿真空包裝的毒品。

當時員警搜出她攜帶價值3萬英鎊(約110萬元新台幣)的冰毒和1萬英鎊(約37萬元新台幣)的古柯鹼。她同時承認在13個月內走私了價值超過8.5萬英鎊(約311萬元新台幣)的毒品。

走私毒品獲得的高報酬讓她享盡了豪奢生活。她曾在Instagram上炫耀她吸「鹼」的畫面。當中一張照片顯示：她用白色粉末拼出自己的名字。另一張照片則是她用成疊的50英鎊紙票給她的心愛狗狗「洗澡」。

▲史上最「胸」舞孃科貝克，用「海咪咪」運毒。(圖／翻攝自IG@miss_alexrose)

去年11月，科貝克遭定罪判刑。法官馬丁(Brian Martin)判她2年8個月的刑期。馬丁指出，科貝克在販毒集團中只是擔任「跑腿」的角色，負責運毒，卻並非最主要的罪犯。

由於她不可假釋的刑期是16個月。刑期從2019年3月她被關押時算起，這意味著她在本周內就可以申請假釋出獄。

▲史上最「胸」舞孃科貝克，用「海咪咪」運毒。(圖／翻攝自IG@miss_alexrose)

▲史上最「胸」舞孃科貝克，用「海咪咪」運毒。(圖／翻攝自IG@miss_alexrose)

▲史上最「胸」舞孃科貝克，用「海咪咪」運毒。(圖／翻攝自IG@miss_alexrose)

ET快訊
貴州山區瘋傳「龍的呻吟」詭異聲！狂吸千人圍觀...官方調查曝
台南鹽水民宅晚間大火　3女送醫、1男成焦屍
越南妹莎莎被逼接客！高雄純情男「踩點5個月」蒐證…看警行為傻
台灣工人「生吃活蝙蝠」讚：甘甜美麗！影片曝光...網砲轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國最甜氣象女主播 金敏娥為性騷擾男學生道歉

投訴上級性騷擾　美國女兵慘遭肢解，死前或遭性侵

騎乘位車震影片被瘋傳　聯合國駐以色列兩職員遭停職

烏茲別克驚見「雙頭嬰」　產婦知不妙，公公逼她生下來

烏克蘭最「胸」女部長復出　身材太辣，政見被「糊」了

想看要趁早！AV女優米婭卡莉法影片　或將被統統刪除

「最辣氣象女郎」Hold不住　手中浴巾掉了，結果傻眼！

星二代曬比基尼辣照 邪惡角度+渾圓兩球 辣昏網友！

熱辣辣「透明防護衣女護士」　爆紅後變身辣模！

無限春光在險峰　衣著太暴露 火辣母女檔被轟出超市！

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

FUJACOOK專訪上字

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？　專家回應了

海碗型胸罩藏147萬元毒品！史上最「胸」舞孃將獲假釋

黑煙中炸出白色閃光！土耳其爆竹工廠爆炸...省長曝：裡面有110噸煙火

菜刀狠斷他命根！男子爽娶2妻「犯重婚罪」　大房懷孕8個月氣炸

法國總統任命新總理卡斯泰　低調公務員…負責疫情後解封策略

美國康乃爾大學宣布秋季重啟：網課反而不安全！

北韓宣稱「零確診」...傳70多名老人發燒、呼吸困難病死！黨中央震怒

韓國最甜氣象女主播 金敏娥為性騷擾男學生道歉

槌子打到頭爛掉！陽光女兵「只剩髮絲能辨認」慘遭肢解　屍塊「塞水泥」掩埋

和老公吵架借住表姐家！她日久生情「愛上姐夫生一兒」...超傻眼結局曝光

快訊／三倍券申購突破400萬人次大關！紙本實體券搶很兇「考慮再加印」

新台幣強強滾應對攻略！專家：美元還沒見底、人民幣不建議　原物料貨幣最看好　　

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？　專家回應了

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子，長大是他人的地雷。

李準基「假裝戀愛」娶刑警妻...真面目揭曉！瞞殺人魔身份14年

任賢齊睽違8年返初心地開唱　「昔日樂手」五月天喊話：揪一波！

看完《DD52》女團演出　楊丞琳撂重話「滿意自己表現嗎」

陸戰150kg橡皮艇遇大浪易翻覆！專家點出「瞬間打在人身上」的真相

不斷更新／蔡齊哲滿壘飆2K　7局兄弟9比3統一

新竹少女報案！消防員「偷抄電話」性侵　她崩潰輕生17次亡…懲處內容讓網怒了

國際熱門新聞

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

3女遭輪流拖出性侵！被逼「全程觀看」崩潰猝死

重賞耳光、隊醫暴打！23歲韓鐵人三項女選手長期受虐輕生

緬甸玉石場「堆滿屍袋」至少162亡

被逼的！烏茲別克驚見「雙頭嬰」

故意對保全打噴嚏　台女下場悲劇

金正恩還在！海誇北韓零確診...妹妹坐角落

潛水打撈35kg保險箱「噴鼻血」嚇傻...太嗨了

緬甸翡翠礦區坍方　增至162死

烏克蘭最「胸」部長克里琴娜復出

360頭大象神秘暴斃　可能死因曝光

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

更多熱門

關鍵字：

Alexandra Kobelke

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面