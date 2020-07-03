烏茲別克驚見「雙頭嬰」　產婦知不妙，公公逼她生下來

▲▼在烏茲別克出生的雙頭嬰。（圖／翻攝自烏茲別克sof.uz網站)

國際中心／綜合報導

有俗語說，「一個頭兩個大」，意指事情讓人十分煩惱。但「兩個頭一樣大」，恐怕更會讓人心裡亂糟糟。最近中亞國家烏茲別克就發生了這麼一件「一個人兩個頭」的罕見事件。

烏茲別克一名女子之前懷了雙胞胎。在孩子生長到21周時，醫生告訴她 說，孩子是連在一塊的，並且建議她做人工流產。

但是她那位有虔誠宗教信仰的公公禁止她這樣做。結果，新生兒生下來後，只有一個身體，卻有兩個頭、兩個肺、一個胃和一個生殖器官。

主治醫師說，這名產婦之前已育有3名健康的孩子，但她的公公卻強迫她要把胎兒生下來。當看到「雙頭嬰」出生後，這位有虔誠宗教信仰的公公、自稱是一家之主的他決定將孩子交給國家照顧。

他哭泣著說：「我們還能把孩子送去哪裡呢？我們甚至不知道孩子還能活多久。我犯了一個錯誤，我應該讓媳婦接受人工流產的，但我以為出生的會是一個健康寶寶。」

這位產婦的一位朋友說：「很難想像她這幾個月來一直在想什麼，以及她如何看待孩子的未來。她是一位母親，但如今她只能祈禱。」

資深醫生拉赫莫諾夫(Dilshod Rakhmonov)說：「這是非常罕見的醫例，在20萬至22萬個新生兒裡才會出現一個雙頭嬰。這類孩子可以活很久，甚至可以活到30歲或50歲。但是這個例子要複雜一些，因為孩子的身體已經長成一個整體了。因此，我們需要進行深入的檢查。」

拉赫莫諾夫承諾將「採取一切力量」幫助孩子活下來。他補充說，之所以會生下「雙頭嬰」，可能是近親通婚或受到輻射照射影響造成的。生命「共同體」 美國罕見「雙頭姐妹花」各有各精采