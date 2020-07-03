烏克蘭最「胸」女部長復出　身材太辣，政見被「糊」了

▲烏克蘭最「胸」女部長克里琴娜宣布復出。（圖／翻攝自YouTube@Aleksandra Klitina)

國際中心／綜合報導

堪稱是烏克蘭史上最「胸」女部長的雅麗珊黛․克里琴娜(Aleksandra Klitina)，最近透過YouTube影片宣布復出，並且成立自己的政黨，誓言跟「政治貪腐」鬥爭到底。不過她在影片裡穿著比基尼卻不免讓支持者分心、也模糊了焦「點」。

現年37歲的克里琴娜曾擔任烏克蘭的基礎建設部副部長，但她批評上司的話被人錄了音。內容曝光後，她跟著也被炒了魷魚。如今她透過這支影片宣布重磅復出，誓言要解決政壇的貪腐問題。

從PO在YouTube上的影片裡可以看到，克里琴娜穿著十分暴露的比基尼在戶外發表演說。她承諾自己的政黨會「跟那些男性政治妓女進行殊死戰」。她解釋說：「我決定親自上陣為真理而戰，因為那些穿褲子的白痴是徹底的沒救了。」

她同時批評那些男性政客「只懂得虐待女人」。她補充說：「他們認為只要褲襠裡有那話兒，就足以讓他們成功、並且有權欺負女人。但事實上女人比你們聰明一百倍，也比你們誠實一百倍。」據報導，她的新政黨目前還沒有多少黨員。這支影片似乎讓大家只注意到她的身材，卻忘了她說過什麼。

克里琴娜是在去年11月被炒魷魚的，導因是兩段錄音被PO上網路。其一是一名國會議員批評她說：她只是靠「陪睡」才獲得副部長職位。然後，她自己又大嘴巴，被人錄到她批評自己的上司：基礎建設部長克里克里(Fladislav Krikliy)。她說：「如果沒有他，我會做得更好。」

遺憾的是，多數人對她復出的政見無感，卻只對她的外表感興趣。一名網友在影片下留言說：「雅麗珊黛，你應該每晚9點鐘之後PO出這類影片，我保證你的黨員會每天激增。」第二名網友說：「顯然，搞政治鬥爭不需要穿太多的衣服。」

不過還是有人對她表示支持，稱讚烏國政壇總算出現新的變化。一名網友說：「好啊，現在至少有一位正常的政治領袖了！」