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登革熱防疫台南經驗與策略專書出版！　 黃偉哲：提供防治參考

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▲登革熱防疫「台南經驗與策略」專書出版，提供給民眾及相關部門在防治工作的參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲登革熱防疫「台南經驗與策略」專書出版，提供給民眾及相關部門在防治工作的參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歷經1年的編撰，登革熱防疫「台南經驗與策略」專書出版了！該書由專家學者及一線防疫工作人員共同撰寫，詳實記載台南登革熱的歷史及政策，提供給民眾及相關部門在防治工作的參考。

2015年台南市遭逢歷年規模最大的本土登革熱疫情，自當年5月21日確診第1例本土登革熱個案後，截至隔年2月15日疫情解除，共確診22760例，歷時37週。

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台南市曾面臨規模大小不等的本土登革熱疫情。回顧疫情始末，尤其在初期未能及時查獲西門町跳蚤市場的孳生源，阻斷傳染鏈，是導致疫情擴散的重要因素。此群聚事件共確定74名病例，歷時12週，病例分布3個縣市共15個鄉鎮市區，該場所後續經市府整合衛生、環保及業者等單位，執行孳生源查核、化學防治、環境衛生整頓及勒令停業等强力防治手段，始獲得控制。

▲登革熱防疫「台南經驗與策略」專書出版，提供給民眾及相關部門在防治工作的參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市在2015年的艱困防疫作戰後，全市自市長以至社區民眾無不同心協力、將士用命，努力防疫工作，隔年4月台南市隨即成立具跨局處協調功能的「台南市登革熱防治中心」專責單位，擬定多項資訊科技的力量，並與衛生福利部疾病管制署南區管制中心、國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心合署辦公，有效提高登革熱防疫效能，積極朝有目標、有策略、有方法、有系統、有作為等多面調整蚊媒傳染病防疫對策，秉持著「阻絕境外」、「全民參與」、「科學防疫」三大策略，改變過去「有疫情被迫防治」的作為，進化成以「病媒蚊管理」為主的預防策略。由全民參與，會同各局處與專家學者，由低到高與橫向合作的立體整合，同時建構大數據分析病媒蚊密度監測體系預測潛在高風險地區的孳生源分布熱點，快速得出相關趨勢，以視覺化呈現，供決策之參考，不但有效遏止預防登革熱疫情爆發流行，更於2017年達到本土零病例、2018年本土1例的紀錄。

市長黃偉哲指出，這些努力顯示台南智慧、務實、踏實的府城精神，成功維護台南民眾的健康，亦讓臺南市的登革熱防疫成為世界典範。

台南市衛生局指出，登革熱防治是一項持續不可間斷的工作，台南市於登革熱防治投入的人力、設備及創新，亦不斷的更新。為將台南市登革熱防治的經驗與策略，詳實紀錄下來，特邀請專家學者、國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心、疾病管制署南區管制中心及臺南市政府登革熱防治中心共同撰寫此書，希望將各單位及市府團隊於登革熱防治的努力作為及成效，供民眾及防疫人員參讀，於登革熱防治共同努力。

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