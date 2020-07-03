拒見陳菊...國民黨籲先「凍結人事」：民進黨不是主張廢除監察院？

▲國民黨團不滿陳菊任監察院長，攻占立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全3日13時30分率領27名監察委員被提名人拜會各黨團，這也是被提名為院長的前總統府秘書長陳菊首次進入立法院尋求支持。由於陳菊爭議過大，國民黨團已表態拒絕陳菊的拜會，並呼籲主張廢除監察院的民進黨先凍結監察院人事案。

國民黨團表示，此次監察院長被提名人陳菊，任公職期間爭議罄竹難書，且高雄市長任內相關弊案正靜候司法及監察院調查，此時被提名出任監察院長，將發生自己弊案自己查的荒謬狀況，嚴重破壞憲政體制，全民完全無法接受。

國民黨團指出，蔡英文總統違背民意強行提名，以致朝野氛圍不佳，立法院淪為蔡總統橡皮圖章，民進黨立委變成總統圍事小弟小妹，本黨團再次呼籲蔡政府應撤回院長被提名人陳菊女士及其他26位委員提名，以正官箴。

國民黨團表示，民進黨創黨黨綱明言主張廢除監察院，2016年全面執政後蔡英文總統對監委缺額卻又提飽提滿，提名親信小人充當政治打手，打擊異己威脅司法案例充斥，完全無視監察委員必須超出黨派行使職權之憲法規範，監察院公正獨立形象被破壞殆盡，國民黨呼籲全面凍結監委人事，全面檢討此次監察委員提名之正當性。

立法院開臨時會民進黨團提案，將考試院、監察院人事同意權案交付全院委員會審查，7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。