年輕人不跟風！民進黨開箱青年黨部：正因年輕人台灣才走上民主

▲民進黨青年部開箱影片。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民主進步黨網路社群中心2日推出全新帶狀節目《開箱DPP大解密》，首集選定介紹最貼近年輕人的青年部。民進黨發言人廖泰翔表示，政黨要能永續發展，就是要有年輕人的支持與加入，而要如何讓年輕人願意支持？就是要讓他們從認識這個政黨開始，進而認同。

廖泰翔說，為了讓更多年輕世代了解民進黨的黨務與歷史，未來每集將介紹中央黨部不同部門的工作內容，藉由開箱解密各部門業務的方式，揭開黨部工作背後運作，呈現公開透明的政黨形象，希望以專業形象及活潑內容，與社會溝通。

對於2日民眾黨立委蔡壁如的「年輕人跟風」一說，廖泰翔說，年輕人絕對不是跟風跟流行，相反的，正是因為年輕人對公共事務的關心，對台灣民主價值的堅持，所以台灣才能夠從戒嚴走到民主開放，不畏懼中國威脅，堅定守護台灣的民主自由。

「因此，《開箱DPP大解密》第一集由『青年發展部』打頭陣。」廖泰翔說，透過街訪年輕人對於民進黨以及青年部的看法，再由青年部主任蔡沐霖親自解惑，談及歷屆主任以及黨務歷史，分享青年部的實際業務。更預告了今年暑期舉辦營隊的重要計劃，要將執政經驗和選戰議題包裝成系列課程，吸引年輕人報名參與、了解政治工作。

廖泰翔表示，影片整體走活潑有趣風格，路人的真實反應也十分吸睛。節目中，蔡沐霖也說明青年部在1996年的成立歷史，而現任嘉義縣長翁章梁、立委趙天麟、總統府發言人黃重諺、市議員阮昭雄、王閔生、黃守達，以及現任新聞部主任顏若芳...等人都曾擔任過青年部主任，培育出很多青壯世代優秀的政治工作者。

而青年部事務更是包羅萬象，不管是組織、議題、政策、文宣都要兼顧，像是一個迷你黨部。過去2008年發起「逆風行腳」，從台灣南端一路步行走到台北；近年也深入大專院校舉辦「青年入陣」，招募年輕人投入選戰；現在則是強化社群能量，活動結合線上轉線下，並關注青年創業或是新創產業等相關議題。

廖泰翔指出，影片中蔡沐霖主任也回應了有關先前民進黨遭指控一黨獨大的議題，舉出立法院黨團通過同婚的例子，強調民進黨對於多元聲音的包容度，反擊一黨獨大這樣的指控並不合理。

廖泰翔表示，《開箱DPP大解密》節目也將持續更新內容，跨部門合作呈現黨內專業分工與傳承，開箱中央黨部不同部門的業務，揭開中央黨部的神秘面紗，也讓支持者及網路觀眾更深入了解民進黨的運作模式。