為「年輕人跟風說」致歉　蔡壁如怨：沒支持執政黨被黑

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委蔡壁如1日接受廣播專訪時感嘆，「年輕人沒有人管內容，20幾歲還在讀書，就是一股跟風跟流行」，引發各界討論。對此，蔡壁如晚間在臉書上致歉，坦言表達不精確；但她也說，為什麼會這樣（被黑）？答案很簡單，因為我們沒有跟風支持執政黨。

蔡壁如上午接受廣播專訪時突然感嘆，「不曉得怎麼跟現在社會的年輕人溝通，民進黨這樣他們真的都ok嗎？」，直言現在網路上的年輕人沒辦法進行理性討論，但現實社會中實際接觸到的年輕人，好像又不是這樣子，網路世界不知道怎麼辦，因為民進黨有太強大的行政資源。

蔡壁如還說，現在年輕人沒有在管內容，還透露民眾黨有做過民調，結果顯示要等到超過30歲後，才會去真正理解事情的本質是什麼，因為20幾歲還在讀書，就是在跟風跟流行。

對於發炎引發風波，蔡壁如晚間在臉書致歉，稱表達不精確，並非指所有的年輕人都在跟風，而是指那些不看內容就跟著斷章取義的報導，而跟著群起伐之的人，「若是稍微看一下影片就能明白壁如的意思。在此，再次為我敘述不夠精確，感到抱歉」。

蔡壁如指出，自己是點出「您我正面對的是一個非常凶險的網路世界，在側翼網軍刻意“抹紅抹黑帶風向”的網路攻勢下，現在的年輕人要出來發聲，只能選擇“跟風向”或是“被霸凌”」。結果有新聞媒體立刻斷章取義，標題殺人，報導稱「蔡壁如說年輕人愛跟風」，然後側翼網軍立刻開始帶風向，群起攻之。

「跟風說，為何要說跟風？」蔡壁如說，就是因為側翼網軍掌握了臉書的算法與聲量，用梗圖或截圖或超譯的方式將議題極簡化，不少人不願多花時間看內容，不去了解事情的本質，總是接受網軍斷章取義的內容，而那些提出不同意見的年輕人，反而在網路上被霸凌。

蔡壁如說，今天這篇報導再一次反應了這個現象，為什麼我們要特地去擷取這段影片給大家看？就是因為很多人還是不願意去看前後的說法，所以，今天這一篇報導，您也跟風了嗎？

「為什麼會這樣？答案很簡單，因為我們沒有跟風支持執政黨。」蔡壁如直言，民眾黨不斷質疑執政黨，爲何嘴上說挺港，卻不修正港澳條例18條？爲何嘴上說廢考監，卻把人選提好提滿？