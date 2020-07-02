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重賞耳光、逼塞麵包！韓鐵人三項女選手受虐輕生　死前投訴遭拒…痛苦留「公開他們罪刑」

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▲▼（圖／翻攝自나무위키、青瓦台）

▲崔淑賢選手。（圖／翻攝自나무위키

記者黃心瑀／綜合報導

23歲的南韓鐵人三項國家代表崔淑賢（최숙현，音譯）選手，在6月26日時留下「媽媽，這些人的罪刑要被公開」的訊息後，選擇以極端的方式，結束自己短暫的生命；事件發酵至今，她自殺背後原因終於公開在世人面前，在她的選手生涯當中，不斷遭受教練跟前輩肢體、言語上的虐待，甚至是故意刁難或遭到排擠，甚至還在輸掉比賽之後遭受毆打，在多方求助無果後走上絕路，引起全韓人民的氣憤。

綜合韓媒報導，崔淑賢在2015年時加入韓國鐵人三項的隊伍，曾在2015年的比賽當中獲得銅牌，被韓國視為最有前途的鐵人三項選手之一，不過跟著她而來的並非成功的榮耀，而是一次又一次地得面對教練跟前輩的欺侮、霸凌。

崔淑賢在6月26日時曾傳送最後的訊息給家人，她寫道「媽媽，我愛你」、「幫我公開那些人的罪刑」後，就此失去聯絡，隨後被發現在釜山的宿舍中死亡，從她生前所蒐集下來的證據當中，也不難發現帶給她巨大壓力跟痛苦的人，正是隊內成員跟教練。

韓媒公開崔淑賢的錄音檔中，她的前所屬隊伍「慶州市廳（경주시청）」教練嚴厲地叫她咬緊牙根，大罵、威脅她「想要被殺掉嗎？」，隨後傳出重重打耳光、身體其他部位的聲音，隊伍的醫生也被揭發曾虐打她20幾分鐘，甚至是用她在吃飯的地方喝碳酸飲料的理由，逼她吃下20萬韓圜（約5000元台幣）分量的麵包當作處罰；除了肢體上的虐待，她還曾經被說長得像變性人，種種行為讓人看了十分憤怒。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

此外，崔淑賢在2016年時曾經獲得全國賽女子菁英組中的第4名，但在去年的全國排名賽跌至第14名，而她的日記裡寫下自己的心境「今天在下雨，我被狂毆…每天都在流眼淚。」字字句句中都顯示她心裡的痛苦。但最令人感到生氣的是，她曾在今年2月跟4月的時候，向韓國體育協會跟韓國鐵人三項協會提出申訴，對象則為隊中的教練、隊醫跟前輩隊員，然而令人遺憾的是，儘管她拚了命想要尋求幫助，但所有人都迴避該案件。

崔淑賢的事件爆發之後，引起全韓國人的憤怒，她的親友更在韓國總統府請瓦台的「國民請願」平台上發起請願活動，要求政府重視、處理該案件，截至發稿前已經有近5萬人連署支持。

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▼支持連署頁面。（圖／翻攝自青瓦台

▲▼（圖／翻攝自나무위키、青瓦台）

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