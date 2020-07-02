邊吸笑氣邊開車...撞進聯結車底！駕駛嘴含氣球被救出辯「失去記憶」

▲桃園賴姓男子去年12月開車外出，副駕駛座上擺著笑氣鋼瓶，再將鋼瓶笑氣灌入氣球以嘴吸食，未料卻撞上聯結車底肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男去年10月開車外出，行經蘆竹區新生路時突然衝入前方聯結車底，賴男當場受傷被困在駕駛座，警方與消防人員到場，看見賴男嘴裡含著氣球，副駕駛座還有一支鋼瓶，賴男被送醫抽血驗出體內含有俗稱「笑氣」成分，桃檢認為賴男邊開車邊吸食笑氣導致不能安全駕駛，2日偵結依公共危險罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

▲桃園賴姓男子去年12月開車外出，邊吸笑邊開車導致撞上聯結車，警方與消防人員其拉出車外，嘴邊還含著氣球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，26歲的賴姓男子於去年10月28日下午1時許開車外出，在經過蘆竹區新生路時失控撞上停在路旁聯結車，因撞擊力道強勁，賴男駕駛的轎車車頭扭曲變形卡在聯結車底，員警到場時發現賴男嘴裡還吸著氣球，副駕駛座上還有鋼瓶，研判賴男邊開車邊吸時笑氣導致無法安全駕駛肇禍。

▲桃園賴姓男子去年12月開車外出，邊吸笑邊開車導致撞上聯結車，笑氣鋼瓶被丟在路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴男在被送醫後，院方抽血檢驗測出其體內血液中含有氮氧化物等成分，員警偵訊後依公共危險罪嫌將其送辦，賴男在桃檢複訊時否認犯行，辯稱車禍後失去記憶，相關狀況都不記得；警方則提供案發時以秘錄器拍攝其口中含有氣球畫面與相關救護截圖照片，另還有醫院抽血檢驗報告佐證。

桃檢認為，賴男吸食笑氣還開車上路，導致注意力下降肇禍，導致無法安全駕駛動力交通工具行為，偵結依公共危險罪嫌將賴男向法院聲請簡易判決處刑。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►影／陸客到警所問路「我想回大陸」 警查出「隔離檢疫中」嚇壞！通報衛生局安置

►影／桃園25歲正妹KTV連續喝酒5小時吐血身亡 媽媽：疑似窒息致死…不捨

►影／火爆男與女友爭吵 持空氣槍追打警…警「迴旋踢」一腳踢掉並逮捕