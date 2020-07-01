桃園25歲正妹KTV連續喝酒5小時吐血身亡　媽媽痛曝「可能死因」

▲桃園市25黃姓正妹27日清晨在中壢區某KTV與友人連續飲酒5小時候突然吐血送醫不治，消防人員在救護車上急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市25歲黃姓女子正妹27日凌晨與友人在中壢區某KTV飲酒歡唱5小時，清晨突然出現吐血、脫糞異狀，有人緊急報警送醫急救仍宣告不治，檢警根據醫院抽血測出酒測值高達3感覺不可思議，死者媽媽受訪時雖說對死因沒有太多意見，但最後因窒息身亡，感到不捨；桃檢表示，已將黃姓女子的血液檢體送往法醫研究所化驗，等待結果出爐後可以釐清死因。

▲桃園市25黃姓正妹27日清晨在中壢區某KTV與友人連續飲酒5小時候突然吐血送醫不治，臉書清純笑容令家屬不捨。（圖／翻攝自黃女臉書）

中壢警分局指出，有關黃姓女子在27日在KTV飲酒後吐血死亡案，警方曾詢問包括KTV業者、同行友人與家屬釐清其生前身體狀況，初步得到，死者當天身體確有不適狀況，醫院診斷後已將其抽血樣本與死亡原因提供桃檢參考，家屬基本上對死因沒有太多意見。

有媒體曾到殯儀館採訪黃姓女子的媽媽，黃母透露，對於女兒死因沒有太多異議，但女兒上周身體不適，好像是腸胃炎導致上吐下瀉，當晚也向友人說身體不舒服，有人讓她在旁邊休息，後來喝醉了，比較相信是因為噎到導致窒息，其次才是喝酒等因素，家人都感到非常不捨。

桃園地檢署1日指出，有關25歲黃姓女子死亡案，27日當天檢察官率法醫在中壢殯儀館相驗，已採集其血液檢體送交法醫研究所進行化驗，等待化驗結果出爐後才能釐清真正死因。

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