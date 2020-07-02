陸客到警所問路「我想回大陸」　警查出「隔離檢疫中」嚇壞！通報衛生局安置

記者沈繼昌／桃園報導

一名年約80歲曾姓陸客上月28日搭機來台，在桃園國際機場被轉至桃園區某檢疫旅館居住2天後竟突然失聯，1日上午，曾男向桃園警分局景福派出所問路，聲稱想回大陸老家，員警查出就是失聯檢疫男立即通報桃園市衛生局，檢疫人員確認身分後已將其送至檢疫站，衛生局表示，將視警方移送違規事證後依法決定是否裁罰。

▲80曾姓陸客1日上午向桃園警分局景福派出所問路，員警查出他是失聯居家檢疫者，立即通報衛生局。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，1日上午11時40分許，年約80歲曾姓陸客搭計程車到桃園警分局景福派出所，曾男操著濃厚的鄉音向員警問路，還表示想回大陸家，員警根據其外貌、年齡與穿著等特徵，與市府民政、衛生局通報失聯居家檢疫男子特徵相符，立即請曾姓陸客坐下仔細詢問。

▲80曾姓陸客1日上午到桃園警分局景福派出所問路，員警查出是失聯居家檢疫者，趕緊留置詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾姓陸客因鄉音很重且重聽，對員警詢問幾乎一問三不知，員警透過身分資料比對，確認其即為失聯居家檢疫人員無誤，立即通報民政、衛生局等相關防疫人員前來處理，期間曾姓陸客不耐久候堅持要離開，員警好言勸慰留置派出所內，防疫人員趕抵確認其身分後，再將曾姓陸客送至檢疫站接受居家檢疫。

衛生局指出，曾姓老翁於6月28日從大陸入境，依照中央流行疫情指揮中心規定，需接受居家檢疫14天至7月12日止，因私自離開防疫旅館已違反規定，警方尋獲後已送往中央強制居家集中檢疫場所，衛生局將視警方移送違規事證後依法決定是否裁罰，老翁有配戴口罩且沒有病症，派出所警員也全程戴口罩，不會要求警員居家隔離，但請警員做好自主健康管理據。

據了解，曾姓陸客可能不習慣住在檢疫旅館，擔心費用太高無法負擔才出走失聯，警方查出，曾男30日離開檢疫旅館後曾赴大溪區想租房子住，但被房東以曾男是居家檢疫身分拒絕，只好悻悻然四處趴趴走，最後因在台舉目無親才向警方問路被尋獲。

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