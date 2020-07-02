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影／火爆男與女友爭吵　持空氣槍追打警…警「迴旋踢」一腳踢掉並逮捕

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子今年5月底晚間因與鄒姓女友細故爭吵，因音量過大引發鄰居不滿報警處理，八德警分局張姓等5名員警據報趕往處理，曾男卻持空氣槍作勢瞄準員警，還作勢追出門外強暴脅迫，張姓員警趁機踢落曾男手中空氣槍其餘員警則順勢制伏帶回偵訊，桃檢2日偵結依妨害公務、恐嚇危害安全罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

▲桃園曾姓男子今年5月晚間與女友爭吵，因聲音過大遭鄰居檢舉，八德警分局張姓員警按門鈴查詢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園曾姓男今年5月晚間與女友爭吵，因聲音過大遭鄰居檢舉，八德警分局張姓員警按門鈴查詢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園曾姓男子今年5月晚間與女友爭吵遭檢舉，員警到場時被曾男持空氣手槍瞄準作勢攻擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園曾姓男子今年5月晚間與女友爭吵遭檢舉，員警到場時被曾男持空氣手槍瞄準作勢攻擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，60歲的曾姓男子在今年5月25日晚間9時35分，疑因感情問題與鄒姓女友發生爭吵，2人在八德區住處因音量過大被鄰居報警處理，八德派出所張姓員警等5名員警趕往處理，鄒姓女友向員警說，曾男手中有槍，未料，員警開門時，曾男果真拿出未具殺傷力之瓦斯空氣槍作勢瞄準張員等人，張員嚇了一跳往門後閃躲，脾氣火爆的曾男追出門外對張員等人追趕並施以強暴威脅，曾學過跆拳的張員趁曾不備之際以迴旋踢踹落手中空氣槍，其餘員警順勢將曾男制伏逮捕到案。

▲桃園曾姓男子今年5月晚間與女友爭吵遭檢舉，員警踢落空氣槍後聯手制伏曾男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園曾姓男子今年5月晚間與女友爭吵遭檢舉，員警踢落空氣槍後聯手制伏曾男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾男在偵訊時坦承犯行，但辯稱瓦斯空氣槍也未具殺傷力；張姓員警則指證曾男作案過程確實已威脅他與其他員警人身安全，當時擔心可能引發槍戰，才會踹落其手中空氣槍，鄒姓女友也作證如張員所述，檢方偵結將曾男依妨害公務、恐嚇危害安全罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

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