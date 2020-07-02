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武漢發布暴雨紅色預警　將有超100毫米大暴雨！

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▲▼湖北發布暴雨紅色警報。（圖／翻攝楚天都市報）

▲武漢發布暴雨紅色警報。（圖／翻攝楚天都市報）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢市氣象台2日下午一點半緊急發布暴雨紅色預警，預計未來3小時東湖高新區、江夏中北部將有100毫米以上降水，城市內內澇、地質災害、中小河流洪水風險升高。

根據《楚天都市報》報導，武漢市上午就有降雨，但雨勢還算溫和，直到接近中午雨勢突然加大，暴雨預警不斷升級，武漢市氣象台一點半緊急拉響紅色預警，警告東湖高新區可能有100毫米以上大暴雨產生。

▲▼湖北發布暴雨紅色警報。（圖／翻攝楚天都市報）

報導提到，從全省來看，截至中午12點，大到暴雨、局部大暴雨主要在江漢平原和鄂西南：枝江多個區域站點6小時累計降水量已超過50毫米的暴雨量級；天門遭遇強降水，已是111毫米的大暴雨，其中，最大小時雨強達到50.9毫米，城區已出現內澇，官方提醒當地市民注意安全，繞過積水路段，遠離電線和電力設施。

此外，湖北省應急管理廳1日表示，6月27日以來強降雨過程造成湖北14個市、3個縣198.21萬人受災，因災死亡3人，緊急轉移安置2.28萬人，並農作物受災面積186.2千公頃，其中絕收面積17.81千公頃；因災倒塌房屋1271間，不同程度損壞房屋1.04萬間；直接經濟損失28.85億元人民幣。

湖北省防辦相關負責人也表示，據氣象預測，7月4日至7日，該省將迎來新一輪強降雨過程，湖北各部門將做好迎戰更大汛情災情準備，密切關注新一輪強降雨與前期降雨疊加地區，突出做好山洪、中小河流、山塘小水庫、城市內澇、長江防汛等防範應對工作，保障受災民眾基本生活。

▼湖北多地發生水災，救護人員搶救受困居民。（圖／中新網）

▲▼湖北發布暴雨紅色警報。（圖／翻攝楚天都市報）

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