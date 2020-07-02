他問卦「聽過最奇怪的師」爆熱議！一提到這稱號　網秒怒了：真的很丟臉

▲原PO問卦「聽過最奇怪的『師』？」（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「師」這個字有「教授學問、知識的人」，或是「具有專門技藝的人」的意思，就有男網友在PTT的Gossiping板上發文，說像是會計師、建築師、估價師、律師等工作，都是高度專業的人，但近年卻冒出一堆奇奇怪怪的「師」，像是包膜師、風格師等等，忍不住問卦「聽過最奇怪的『師』？」話題引發熱論。

這位網友文中表示，他本來一直認為，有資格叫做「師」的應該都是高度專業的人，像是會計師、建築師、估價師、律師……等等，「但近幾年真的很奇怪，一堆奇奇怪怪的『師』出來，包膜師、風格師……今天還看到一個自稱手帳師」，讓他不禁直批可憐。

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▲網友紛紛熱議，自己聽過覺得奇怪的各種「師」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，許多人都表示認同，「隨他們叫，反正只有國家考試那幾個師算數」、「自宅警備師」、「看標題也是直接想到外送師」、「『外送師』超蠢，根本沒門檻，會呼吸就能做，好意思稱師」、「整篇看下來師已經完形崩壞了」、「物流工程師啊」、「物流師啊」、「寵物溝通師」、「護理師。」

其中最多人垢病的，就屬「風格師」了，有人就傻眼問「風格師是X小」，原PO便提到先前因抄襲引發爭議的Lofi House「沒有專業執照卻做室內設計裝潢，自稱風格師規避吧？」其他網友也紛紛留言，「風格師真的超好笑，有夠丟臉」、「風格師太好笑了吧」、「絕對是風格師。」

不過也有人認為，「有很多師賺得搞不好比國家考試的師還多哦，雖然沒涉略，美甲什麼的但那也是專業啊」、「其實術業有專攻啦！每個行業都有每個行業的專業，給予尊重加個師也不是什麼大事，主要是華人社會普遍崇拜三師，看低其他職業，但其實其他職業所要學習的地方其實也是很多很多。」