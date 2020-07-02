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生魚片「一片10元」敢吃嗎！便宜關鍵曝光了　網大推漁港：成本價吃粗飽

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▲▼生魚片。（圖／翻攝pixabay）

▲生魚片是許多人的最愛。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

新鮮肥美的生魚片一直是許多人的最愛，價差也因地區有所不同，但一般來說都不便宜。就有網友發文，說最近不知道為什麼，很多網美都會跑到那種「一片十元」的生魚片店點一大盤，發文時還要強調「這樣一盤三百塊」，讓他好奇「生魚片什麼時候變這麼便宜惹？各位有吃過這種一片十元的生魚片嗎？卦？」

該位網友在PTT的Gossiping板上問卦「敢吃一片十元的生魚片嗎？」話題引發熱論，就有人馬上直呼，「超噁的！那個飯跟魚都超乾，像撒過石灰」、「這種應該不太新鮮吧，很容易勞賽（拉肚子）」、「小時候很愛吃生魚片，現在只吃熟食」、「吃過，就夜市路邊攤生魚片，裡面居然有油魚。」

請繼續往下閱讀...

▲生魚片,哇沙米,生魚片,海鮮,日本料理。（圖／記者謝承恩攝）

▲網友好奇問「敢吃一片十元的生魚片嗎？」（示意圖／記者謝承恩攝）

不過也有網友說，「看多大片、新不新鮮啊」、「BUFFET的成本一片也不用10塊」、「漁港的敢啊」、「10元的是一些蟹肉棒之類的品項，生魚片的都20起跳」、「一堆菜市場裡的生魚片都是賣一片$10啊，新莊還有一片$8的旗魚生魚片。」

還有人表示，生魚片的成本本來就還好，「生魚片完全沒技術，魚肉切一切不用煮也能賣」、「生魚片就魚肉切片而已，你是要賣多貴」、「生魚片本來就吃品牌吃氣氛、主打師父手藝啥的，不想去所謂名店給人家盤，就吃便宜店或去漁港吃粗飽吧！」

有網友則分析應該是地區問題，如果是海港附近的縣市就會比較便宜，「屏東某家生魚片20片100」、「東港一堆隨便你吃」、「屏東一片五元，但規定你要點熱炒 XDD 單點變十～十五元」、「漁港附近的還行啦！差不多就成本價」、「屏東很多低於10元的店呀」、「後壁湖的一片5元啊！還很厚。」

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