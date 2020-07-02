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影／快許願！東京「神秘光球」劃破寂靜黑夜...「高分貝」巨響攪擾仲夏夜之夢

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▲▼日本知名星空繪畫大師KAGAYA拍下奇蹟瞬間。（圖／翻攝自Twitter@KAGAYA_11949）

▲日本知名星空繪畫大師KAGAYA拍下奇蹟瞬間。（圖／翻攝自Twitter@KAGAYA_11949）

記者羅翊宬／綜合報導

傳說天邊劃過一道又一道的流星雨，若即時對天空許願，願望實現的機率極高。日本東京今（2）日凌晨2時32分（當地時間），傳出一顆熾白光球從西向東劃過天際，且伴隨著高分貝巨響，據說連待在室內的人都聽得一清二楚。

根據日媒《NHK》、《朝日新聞》，原本寂靜漆黑的東京夜空，瞬間被白熱火球點亮，霎時間吸引從睡夢中驚醒民眾的目光。日本國內頗具知名度的星空繪畫大師KAGAYA剛好拍下奇蹟的一刻，並將影片上傳至推特，至今已超過1000萬次觀看。只見如同星星般渺小的白色光點，瞬間點亮夜空，光點面積愈來愈大，呈現火焰狀劃過天際。

日本國立天文台對此表示，如白熱光點的火流星，在國內平均一個月內會有數起目擊報告，然而像今日伴隨著音爆的案例卻相當罕見。對此，日本官房長官菅義偉召開記者會表示，正在蒐集相關情報，不過至目前為止未傳出任何傷亡案例。

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