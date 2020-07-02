影／快許願！東京「神秘光球」劃破寂靜黑夜...「高分貝」巨響攪擾仲夏夜之夢

▲日本知名星空繪畫大師KAGAYA拍下奇蹟瞬間。（圖／翻攝自Twitter@KAGAYA_11949）
記者羅翊宬／綜合報導
傳說天邊劃過一道又一道的流星雨，若即時對天空許願，願望實現的機率極高。日本東京今（2）日凌晨2時32分（當地時間），傳出一顆熾白光球從西向東劃過天際，且伴隨著高分貝巨響，據說連待在室內的人都聽得一清二楚。
根據日媒《NHK》、《朝日新聞》，原本寂靜漆黑的東京夜空，瞬間被白熱火球點亮，霎時間吸引從睡夢中驚醒民眾的目光。日本國內頗具知名度的星空繪畫大師KAGAYA剛好拍下奇蹟的一刻，並將影片上傳至推特，至今已超過1000萬次觀看。只見如同星星般渺小的白色光點，瞬間點亮夜空，光點面積愈來愈大，呈現火焰狀劃過天際。
日本國立天文台對此表示，如白熱光點的火流星，在國內平均一個月內會有數起目擊報告，然而像今日伴隨著音爆的案例卻相當罕見。對此，日本官房長官菅義偉召開記者會表示，正在蒐集相關情報，不過至目前為止未傳出任何傷亡案例。
先ほど、2020年7月2日、02:32、東京上空に非常に大きな火球（おそらく明るい流星）が西から東へ流れました。数分後に室内でも聞こえる轟音が聞こえましたが関係があるかもしれません。映像は実際のスピードで再生されます。ベランダからの撮影です。 pic.twitter.com/eCYqr8uUfV— KAGAYA (@KAGAYA_11949) July 1, 2020