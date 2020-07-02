蘇貞昌要求5G搶佔全球供應鏈核心地位　吸引外商來台投資

▲行政院發言人丁怡銘召開院會後記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌2日在院會中表示，台灣的5G服務已經開台，與美、日、韓等國共同邁入5G時代，他要求各部會要加快腳步，善用科技優勢跟關鍵技術，要搶佔全球供應鏈核心地位。

行政院發言人丁怡銘於院會後轉述蘇貞昌在會中裁示。蘇貞昌表示，這一段期間以來受到美中貿易衝擊跟疫情的影響，全球供應鏈正在快速重組，也有越來越多高階產品的製造選擇移回台灣。

蘇貞昌表示，這一個月來在院會上，陸續聽取「高科技研發中心--大A+計畫」、「顯示科技與應用行動計畫」，再加上今天所報告的「高階製造中心」以及「半導體先進製程中心」的報告，就是要展現政府要利用未來4年好好努力，讓台灣經濟轉型、產業創新，在世界變局中能夠搶得先機、脫胎換骨。

蘇貞昌表示，6月30日台灣的5G服務已經開台，與美、日、韓等國同時邁入5G時代，經濟部及相關部會要加快腳步，善用我們的科技優勢與關鍵技術，結合公協會的力量，協助各個產業導入5G與AI，發展創新應用解決方案。

同時，蘇貞昌也要求，要扶植國內材料與設備上、中、下游供應鏈，讓材料供應在地化、技術自主化、先進設備能夠國產化，這樣才有利台灣組成完備的半導體產業聚落，搶占全球供應鏈的核心地位，也才有更足夠的力道吸引外商來台投資，並且擴大與國內業者的合作，強化產業競爭力。

其他人也看了這些...

►實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定

►尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券 超商機台秒當機

►影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

更多熱門新聞...

►3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」

►影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看 20秒輕鬆搞定

►國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

►振興一下我們的美麗