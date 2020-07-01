三倍券上線3小時飆破60萬！蘇貞昌鼓勵「這樣用」最划算





▲OK mart預購三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蔣婕妤／台北報導

振興三倍券1日上午九點正式上線，截至中午12點，已經有超過60萬人預購成功。預購實體券達到32.1萬人次、綁定數位券則有28.6萬人次，估算今天有望飆破百萬。行政院長蘇貞昌則是鼓勵民眾多多使用數位綁定，搭配平台及商家加碼，可望「賺更多」。

根據統計，三倍券今早九點才剛上線就有16萬人在超商預購成功，也因為大量人潮湧入一度讓系統有點「卡」，不過當機狀況已經排除。截至中午12點，三倍券上路3個小時後，預購實體券有32.1萬人次，綁定數位券則有28.6萬人，選擇實體券的人數稍微勝過數位券。

行政院長蘇貞昌一早受訪時表示，這次的三倍券預購方式很多元，商圈、超商或者銀行等等分別加碼競爭，提供很多的優惠，「所以大家可以好好地看一看，同時儘量用數位、用預約、用各種方式，也許你會賺到最多。」

經濟部官員指出，使用數位工具綁定三倍券，可享有不同的加碼方案，讓振興三倍券效益更放大。民眾選擇信用卡綁定的早鳥優惠，不少以國銀為主。包括台銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、兆豐、台企銀等綁定台灣PAY都有加碼回饋金；其中300元「加碼回饋金」各33333名，100元「新戶首刷禮」各1萬名。而上海銀行則各有7666名、2300名，新光、陽信、高雄銀行等也有各1000名、300名。