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台灣指標民調陳其邁領先李眉蓁40.2％　名嘴點出藍營兩大危機

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長補選最新民調出爐，支持度最高的是民進黨推派的陳其邁，達54.6％，其次為國民黨的李眉蓁14.4％，以及民眾黨的吳益政4.0％。面對陳其邁遙遙領先的局面，資深媒體人邱明玉建議，李眉蓁最應該做的是走出自己的路，努力開拓年輕人和中間選民這兩大區塊的票源。

風傳媒委託「台灣指標民調」進行調查，並在1日公布高雄市長補選的最新民調資料，結果顯示有54.6％的市民支持陳其邁，遠遠超過對手李眉蓁的14.4％、吳益政的4.0％，另外還有13.3％的市民表明不會去投票或會投廢票，13％的市民仍尚未決定要投給誰；而在市長適任度方面，有62.2％的市民看好陳其邁，其次為李眉蓁20.6％、吳益政14.1％、未明確回答26.3％。

▲▼ 0626陳其邁行程 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲陳其邁支持度衝過五成。（圖／記者洪正達翻攝）

從這份民調結果看來，陳其邁與李眉蓁之間的支持度相差40.2％。資深媒體人邱明玉在1日播出的政論節目《台灣最前線》中談到，這其實是一個重大警訊，尤其是對國民黨黨主席江啟臣，畢竟這是他的第一戰，高雄市長補選除了備戰時間短，陳和李之間的知名度差距也是一大問題，如果想要把數字衝上來，或許可以考慮接收韓粉。

邱明玉認為，韓粉不可能投給陳其邁，李眉蓁顧好這一塊之後，也要努力走出自己的路，開拓年輕人和中間選民的票源；另外一個危機是，雖然李的競選團隊有前立法院長王金平、前高雄市議長許崑源的遺孀林絲娛力挺，但團隊中包含許多國民黨籍的市議員，她私下詢問，竟然有不少市議員說不知道這件事，再看李近期跑的行程，有哪個市議員陪同，「真的國民黨，你不要只製造那種假團結的形象。」

▼李眉蓁前往市場掃街 。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼ 李眉蓁到市場內掃街 。（圖／記者黃子倩攝）

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