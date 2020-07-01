陳其邁駁民眾黨指控：實際行動撐香港是我一貫主張！





▲陳其邁參訪撐港畫展。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長候選人陳其邁1日北上參觀「反抗的畫筆」畫展，聲援香港反送中運動。面對民眾黨指控與其在高雄撐香港，不如要求民進黨中央修法等指控，陳其邁受訪時強調，自己從擔任行政院副院長時期，就是投入撐港運動中層級最高的行政官員，今天正式上路的「台港服務交流辦公室」，也是自己擔任副院長任內推動的，用實際行動撐香港是他一貫的主張。

面對民眾黨指控，陳其邁下午表示，「事實上，我在副院長任內所做的工作，包含主導協調人道關懷行動方案，或者是成立交流辦公室，都是我在副院長任內用實際行動推動的，我也是投入一些聲援活動裡面行政層級最高的。用實際行動表達一貫支持跟理念，這是我一貫的主張。」

參觀撐港畫展，陳其邁表示，主要是來關心在港區國安法通過之後，香港的民主跟自由的現況，也特別來替所有的香港朋友加油打氣，希望他們永不放棄，民主的道路也會有很多像台灣一樣的夥伴，全力支持香港的民主跟自由，他們一點都不會寂寞。

陳其邁指出，港區國安法通過之後，台灣是第一個成立台港交流辦公室，不管是專案行動，或是相關香港交流事務辦公室也在今天掛牌，事實上這是在自己在副院長任內要離開之前，把這兩大方案迅速的推動來因應港區國安法的施行。

陳其邁提到，反送中運動可以說是創下很多民主運動的先例，這場運動沒有所謂的有系統的領導人，反而是透過臉書等的民主自發性的運動，屢次號召百萬人上街頭，許多藝術家透過寫實記錄，用不管是漫畫也好或者是畫作，紀錄了香港人面對中國大陸打壓所做的很多深刻的紀錄，今天特別來向所有的香港人民致敬。

陳其邁說，「我也從過去的行政院，在當時的反送中運動，我可能是第一個或是行政層級最高的官員，來實際地投入聲援行動，到我現在在競選高雄市長，我也希望說未來高雄市政府能夠跟中央一體合作，全力來援助香港人民在台灣的，不管是人道救援也好，或者是提供他們生命跟自由以及人身安全，都能夠受到最好的保障。」