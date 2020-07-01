柯文哲大巨蛋記者會突喊卡　簡舒培再爆遠雄偷施工

▲間舒培質疑偷施工，建管處表示屬14項工程。（圖／北市建管處提供）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋復工在即，台北市政府原訂2日召開大巨蛋說明記者會喊卡，延期至下週，台北市政府副發言人戴于文說，基於尊重議會，並彙整各界意見，市長將於下週擇日對外說明。此外，北市議員簡舒培質疑，大巨蛋違法復工，在巨蛋至旅館辦公棟之間有混凝土2次澆置施作以及看台板清洗的施工作業。

台北市政府原訂2日召開大巨蛋說明記者會，市府通常每日下午5時公佈市長行程，但遲至1日晚間5點27分才對外宣布「晚安，市長明(2）日無公開行程，亦無安排受訪，謝謝。」據了解，市府內部擔心資料準備不夠週全而出差錯，臨時決定延後到下周再召開記者會。台北市政府副發言人戴于文回應，則以「因市議會工務委員會排定7月7日視察大巨蛋」為由，稱基於尊重議會，並彙整各界意見，市長將於下週擇日對外說明。

此外，議員簡舒培晚間在臉書發文質疑，大巨蛋體育園區違法施工的狀況，在巨蛋至旅館辦公棟之間有混凝土2次澆置施作以及看台板清洗的施工作業（非防災維護工項）「大巨蛋又爆偷施工，員工看到了、議員收到了、只有柯市府沒看到」她立即要求市府安排今天或明天前往大巨蛋會勘，但市府及大巨蛋都來不及準備而拒絕，請問柯市府跟遠雄到底是在害怕什麼？有什麼不能公開？今天是市府例行巡檢的星期三，市府同仁一樣沒看到，巡檢都是在作戲嗎？





▲ 簡舒培質疑大巨蛋違法復工。（圖／翻攝簡舒培臉書）

針對大巨蛋防災維護工項有無安全維護工程14個工項預定進度表、施工日誌、監督紀錄，北市府日前回覆「尚非屬承造人應申報項目」、「尚無14項工項開工及預計完工的資料」，柯文哲甚至還說因為BOT合約沒有要求，簡舒培認為，2017年的市府建管處曾經提供給議會大巨蛋防災維護工程進度表，無疑打臉了柯文哲。

簡舒培質疑，2017年，北市府建管處回覆當時李慶鋒議員的索資，提供了遠雄大巨蛋防災維護預定進度表，14項大巨蛋工安的預定工程進度為2016年8月至2017年12月，也就是2017年12月後工安工程就應完工，那為什麼到現在大巨蛋每天還是有遠雄施工人員進進出出？

▲大巨蛋防災維護預定進度表。（圖／翻攝簡舒培臉書）

另外，簡舒培表示，為了讓大巨蛋在停工期間14項工安工程的工地安全，時任都發局長林洲民在2016年5月10日召開「遠雄大巨蛋停工迄今工區安全維護情形會議」，會議結論要求大巨蛋停工之工區安全維護會議，遠雄於每周五提供更新資料，並定期於每週二在市府開會，每週三邀相關單位進入大巨蛋工地稽查，「市府早在2016年就有要求遠雄提供每週都需更新工區安全維護工程進度，為什麼現在柯市府卻還是一直推託工安工程進度的資料？」

▲北市要求大巨蛋停工之工區安全維護會議，遠雄於每周五提供更新資料，每週二在市府開會。（圖／簡舒培提供）

簡舒培砲轟，標榜公開透明的柯文哲應該告訴台北市民為什麼2017可提供的資料，2020年卻無法提供？是什麼讓台北市政府轉變？市府在隱藏甚麼？為甚麼大巨蛋停工停到快要完工？「柯文哲不是要出來向市民說明大巨蛋建照變更核定及即將復工等問題進行說明！為什麼已經一個多禮拜了，都等不到柯市長的說明，是因為出包太多而不敢出來面對嗎？」

台北市建管處回應，經查為進行地坪防水工程，屬14項工項之防洪排水工程，可防止地下層鋼構鏽蝕，亦屬14項工項之全區地下室完整結構體工程；而看台版清洗屬環境維護，無涉施工。遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋防災預定進度表原訂在2017年12月完工，但因工程延宕，加上有額外申請工項，才會持續施作。