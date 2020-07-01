「香港國安法」生效藍綠拋善意　李眉蓁將延續韓國瑜「香港村」計畫

▲▼李眉蓁1日前往岡山欣欣市場拜票。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

港版「國安法」在6月30日正式生效，對於投入高雄市長補選的候選人，外界都好奇到底立場如何，其中李眉蓁1日前往岡山欣欣市場拜表票時就指出，國民黨已經提案修法，民進黨與其用靜坐方式，不如用更直接具體的方式，以行動來支持國民黨提案修法支持香港朋友，至於前市長韓國瑜曾提及的「香港村」概念是否延續，李眉蓁也說這個議題日後仍會持續關注，未來也會以國際村的想法歡迎全世界的朋友。

據了解，李眉蓁1日將拜票重點放在岡山，並安排數場相關請益之旅，在高雄市議員、競選總部委員方信淵及李眉蓁競選總部副總幹事黃韻涵等人陪同，一早8點抵達欣欣市場，受到當地民眾熱情歡迎。與現場攤商民眾問候拜票外，試吃市場美食，李認為岡山地區近年發展迅速，傳統市場可藉乾淨、美觀的方向重新打造特色觀光市場；如當選也會多招商，讓岡山成為年輕人的宜居首選。

李眉蓁指出，都市化快速的時代，超級市場十分盛行；但傳統市場可朝乾淨、漂亮重新改造，打造特色觀光市場來留住在地居民，與讓外地慕名前來，當選後會積極規劃推動，加上近年岡山最近土地重劃開發多，建案增加，加上捷運站加持，公共設施可能會不敷使用，若當選市長會多招商，豐富在地的民生需求建設，讓岡山成年輕人的安居首選，李眉蓁強調，捷運路竹延伸線的建設不能等，只要有利當地發展的，他都會協助推動，不會讓捷運終點站變成發展終點站。