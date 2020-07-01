　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「香港國安法」生效藍綠拋善意　李眉蓁將延續韓國瑜「香港村」計畫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李眉蓁岡山拜票 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼李眉蓁1日前往岡山欣欣市場拜票。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

港版「國安法」在6月30日正式生效，對於投入高雄市長補選的候選人，外界都好奇到底立場如何，其中李眉蓁1日前往岡山欣欣市場拜表票時就指出，國民黨已經提案修法，民進黨與其用靜坐方式，不如用更直接具體的方式，以行動來支持國民黨提案修法支持香港朋友，至於前市長韓國瑜曾提及的「香港村」概念是否延續，李眉蓁也說這個議題日後仍會持續關注，未來也會以國際村的想法歡迎全世界的朋友。

據了解，李眉蓁1日將拜票重點放在岡山，並安排數場相關請益之旅，在高雄市議員、競選總部委員方信淵及李眉蓁競選總部副總幹事黃韻涵等人陪同，一早8點抵達欣欣市場，受到當地民眾熱情歡迎。與現場攤商民眾問候拜票外，試吃市場美食，李認為岡山地區近年發展迅速，傳統市場可藉乾淨、美觀的方向重新打造特色觀光市場；如當選也會多招商，讓岡山成為年輕人的宜居首選。

▲▼李眉蓁岡山拜票 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼李眉蓁岡山拜票 。（圖／記者洪正達翻攝）

李眉蓁指出，都市化快速的時代，超級市場十分盛行；但傳統市場可朝乾淨、漂亮重新改造，打造特色觀光市場來留住在地居民，與讓外地慕名前來，當選後會積極規劃推動，加上近年岡山最近土地重劃開發多，建案增加，加上捷運站加持，公共設施可能會不敷使用，若當選市長會多招商，豐富在地的民生需求建設，讓岡山成年輕人的安居首選，李眉蓁強調，捷運路竹延伸線的建設不能等，只要有利當地發展的，他都會協助推動，不會讓捷運終點站變成發展終點站。

ET快訊
歐盟公布14國可入境「台灣達條件卻被排除」　陳時中曝「關鍵原
快訊／大雷雨襲北北基！持續猛炸1小時　慎防雷擊和冰雹
25歲女KTV豪飲5hrs失禁暴斃！3月曾PO文「在酒裡非死
「阿妹經紀人」陳鎮川結婚了　長跑9年「早餐店交換戒指」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「史上最綠最酬庸監委名單」　江啟臣譏：權力的魔戒令人迷失

圖／一掃鎖喉陰霾！朱立倫率洪孟楷「拳擊特訓」狠揍沙包　發揮戰力練身體

婦人當面嗆敬老卡綁定「添麻煩」！黃珊珊：可買紙本、不強迫

新北議員批消防安檢員不足　侯友宜：待中央員額訓練完畢全力爭取

「香港國安法」生效藍綠拋善意　李眉蓁將延續韓國瑜「香港村」計畫

實質撐香港　柯文哲：專案小組助港人升學、就業、投資、定居

快訊／台灣、索馬利蘭確定互設辦事處、互派代表　

Live／外交突破！　吳釗燮15:30宣布台灣、索馬利蘭互派代表

三倍券上線3小時飆破60萬！蘇貞昌鼓勵「這樣用」最划算

第一果菜、魚市場改建動土　柯文哲嘆：花了五年處理問題

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

「史上最綠最酬庸監委名單」　江啟臣譏：權力的魔戒令人迷失

圖／一掃鎖喉陰霾！朱立倫率洪孟楷「拳擊特訓」狠揍沙包　發揮戰力練身體

婦人當面嗆敬老卡綁定「添麻煩」！黃珊珊：可買紙本、不強迫

新北議員批消防安檢員不足　侯友宜：待中央員額訓練完畢全力爭取

「香港國安法」生效藍綠拋善意　李眉蓁將延續韓國瑜「香港村」計畫

實質撐香港　柯文哲：專案小組助港人升學、就業、投資、定居

快訊／台灣、索馬利蘭確定互設辦事處、互派代表　

Live／外交突破！　吳釗燮15:30宣布台灣、索馬利蘭互派代表

三倍券上線3小時飆破60萬！蘇貞昌鼓勵「這樣用」最划算

第一果菜、魚市場改建動土　柯文哲嘆：花了五年處理問題

港警拘捕逾30人！　水炮車出動「射水驅散」

福斯小改款Tiguan強打質感流開賣　誰說只剩TOYOTA RAV4可以買

竹市勞工大學專業職能學苑叫好又叫座　即日起受理報名

中職／舅舅李國慶啟蒙　李慶隆從小是牛迷

「史上最綠最酬庸監委名單」　江啟臣譏：權力的魔戒令人迷失

「三倍券怎麼用才超值？」他求專家教學　網一句更中肯：爽花最實在

戽斗男變大帥哥！　正顎手術成功「換臉」讓人生大不同

短期商務人士縮短居檢名單「新增3國」　柬埔寨、寮國都入列

威爾史密斯女兒當時尚寵兒　秀卡地亞新錶吸年輕客

皮Q、肉餡飽滿！台中超夯肉圓發財車　綜合湯只要20元料超多

焦凡凡爆乳開球把球變不見

政治熱門新聞

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

國民黨突襲立院吃便當　費鴻泰爆氣回嗆了

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

洪孟楷控她先動手　王定宇酸可恥

賴品妤反制肘擊　李貴敏秀現場影片

快訊／台灣、索馬利蘭確定互設辦事處、互派代表

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

快訊／連勝文：專家透露「韓國瑜任期」　讓年輕人不喜歡國民黨

時力正妹議員驚爆回歸單身　慘遭劈腿後再遇「慣性說謊」

台中議員羅廷瑋絕食46小時被強制送醫

藍反陳菊任監院長　賴清德說話了

更多熱門

相關新聞

李眉蓁批民進黨只會靜坐挺香港…陳其邁競辦反擊

李眉蓁批民進黨只會靜坐挺香港…陳其邁競辦反擊

針對李眉蓁批評民進黨只會用靜坐方式，沒有直接具體的方式支持香港人，更指出要延續韓國瑜的香港村政策，陳其邁競辦發言人高閔琳今（1日）反擊表示，李眉蓁要選市長應多做功課，不要頻鬧笑話，高雄不需要韓國瑜2.0，更不需要「市長候選人實習生」。

考監院提名人拜會吃閉門羹！在野轟一黨獨大！

考監院提名人拜會吃閉門羹！在野轟一黨獨大！

快訊／連勝文：專家透露「韓國瑜任期」　讓年輕人不喜歡國民黨

快訊／連勝文：專家透露「韓國瑜任期」　讓年輕人不喜歡國民黨

李眉蓁唱歌更好聽？　高嘉瑜神回

李眉蓁唱歌更好聽？　高嘉瑜神回

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

關鍵字：

李眉蓁韓國瑜香港村

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面