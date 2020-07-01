邱毅：李眉蓁想勝選只能「為韓國瑜討回公道」　否則恐慘輸到無法翻身

▲前國民黨立委邱毅發言。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選8月15日登場，國民黨派出高雄市議員李眉蓁出征，不過由於她的成長背景及近期發言，被部分外界人士評為「韓國瑜2.0」。前立委邱毅1日在臉書表示，國民黨要贏只能以「為韓國瑜討回公道」為訴求，別跟隨民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的選舉節奏起舞，否則李眉蓁會慘輸到再無翻身的可能。

「國民黨只有以『為韓國瑜討回公道』為訴求，才有贏的可能」。邱毅指出，補選與一般選舉不同，投票率偏低，能有5成投票率就很不錯了，「陳其邁不一定能超過其上次得到的74萬票」，因此只要催出前高雄市長韓國瑜基本盤的60萬票，兩者的差距就已縮小在10萬票內。

邱毅表示，陳其邁父兄都是台灣的黑金典型人物，陳其邁憑借他們在政壇扶搖直上，不可能不沾染塵埃，因此若雙方差距壓縮在10萬票以內時，一個正確精準的打擊點就可能翻盤，李眉蓁就可能扭轉戰局反敗為勝。

「民進黨擅長選舉，當然懂得我上述所說的個中三昧，而這也是可能打敗陳其邁的唯一戰術」。邱毅認為，綠營排山倒海批評韓國瑜的原因，就是要誘使李眉蓁切割韓國瑜。現在看起來，陳其邁的戰術還收到一定效果，國民黨迄今不敢打出「為韓國瑜討回公道」的訴求。

邱毅直言，當國民黨已陷入被動，跟隨陳其邁的選舉節奏起舞，讓李眉蓁在這場選戰中淪為配角，最後不僅拿不到韓國瑜的，還可能輸得更慘，慘到再無翻身的可能。民進黨很懂選舉操作，但偏偏國民黨軟弱玻璃心，往往跟著對方節奏起舞，「切割這個，冷處理那個」，最後陷入被動局面成為輸家。

邱毅坦言李眉蓁這一仗很難打，但也很好打。他解釋，難打在於起步晚，知名度低，根本打不出個人風格，因此缺乏吸引力；而好打在於民進黨攻擊韓國瑜太過，罷免票高達93萬票，但「一鼓作氣、再而衰、三而竭」，攻擊過度，也會激起同情，加上已故高雄市議長許崑源輕生的悲情效果，只要強調「為韓國瑜討回公道」，不再東怕西怕，至少可保住基本盤，陳其邁便可能再輸一次。

▼邱毅1日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／邱毅『談天論地話縱橫』，點圖可放大）