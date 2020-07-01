簡舒培爆料大巨蛋偷施工　北市建管處：屬環境維護

▲簡舒培接獲爆料，大巨蛋疑似偷復工。（圖／翻攝簡舒培臉書）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培1日爆料，大巨蛋偷施工，在巨蛋與旅館辦公室棟間進行混凝土2次澆置和看台版清洗施工。對此，台北市建管處表示，經查前者為地坪防水工程，是14項維護工程內容，後者則屬環境維護。

簡舒培表示，接獲爆料大巨蛋體育園區違法施工，在巨蛋至旅館辦公棟之間有混凝土2次澆置施作以及看台板清洗的施工作業（非防災維護工項），她要求市府安排前往大巨蛋現場會勘，但市府及大巨蛋拒絕，柯市府跟遠雄到底怕什麼？有什麼不能公開？每個禮拜建管處跟勞檢處都會去巡檢都是假的？建照都還沒發下來就開始復工，當台北市民是傻子？

簡舒培指出，針對大巨蛋防災維護工項有無安全維護工程14個工項預定進度表、施工日誌、監督紀錄，台北市長柯文哲及市府都回覆「尚非屬承造人應申報項目」、「尚無14項工項開工及預計完工的資料」，柯文哲還說因BOT合約沒要求，事實上，2017年市府建管處曾提供議會「大巨蛋防災維護工程進度表」。

簡舒培說明，2017年北市府建管處回覆當時李慶鋒議員的索資中，提供遠雄大巨蛋防災維護預定進度表，根據資料，14項大巨蛋工安的預定工程進度為2016年8月至2017年12月，也就是2017年12月後大巨蛋工安工程就該完工，為什麼現在大巨蛋每天還有工程進行，仍有遠雄人進進出出，到底施什麼工程？

▲台北市都發局2016年5月10日會議紀錄。（圖／翻攝簡舒培臉書）

簡舒培再指，為了讓大巨蛋在停工期間14項工安工程的工地安全，時任都發局長的林洲民2016年5月10日召開「遠雄大巨蛋停工迄今工區安全維護情形會議」，該會議記錄結論要求，大巨蛋停工工區安全維護會議，遠雄每周五提供更新資料，定期每週二上午10時在市府建管處2樓會議室開會，每週三上午10時邀相關單位進入大巨蛋工地進行稽查，由此可見，市府2016年就要求遠雄提供每週工區安全維護工程進度，為什麼柯市府一直推託工安工程進度的資料？

簡舒培質疑，標榜公開透明的柯文哲應告訴市民，為什麼2017年可提供的資料，2020年卻無法提供？是什麼讓北市府轉變？市府在隱藏什麼？為什麼大巨蛋停工停到快要完工？柯文哲說要向市民說明大巨蛋建照變更核定及即將復工等問題進行說明，為什麼一個多禮拜了，等不到柯文哲說明，是因出包太多不敢出來面對？

對此，北市建管處晚間表示，經查是進行地坪防水工程，屬14項工項的防洪排水工程，防止地下層鋼構鏽蝕，屬14項工項的全區地下室完整結構體工程；而工人以高壓水槍清洗看台板，屬環境維護，無涉施工。

建管處指出，大巨蛋工程為改善地下室進水情形，防止鋼構鏽蝕造成公安危險，自今年2月中開始進行旅辦棟周邊及與巨蛋棟間地坪防水工程，施工順序略為塗布防水漆、鋪設防水布、測試無漏水情形後於上方澆置混凝土，每周施作照片先前已公告於「台北大巨蛋公開資訊專頁」，每周三定期會同專業技師公會聯合檢查均未認定有違規施作情事。

建管處強調，為防範遠雄公司違法施作其他工程，將持續每日不定時派員進行巡查及每周三定期會同消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會聯合進行安全檢查，公開透明絕不允許遠雄公司違法施作其他工項；市府堅守公共安全立場從沒改變，遠雄公司已完成都市設計、環境影響評估等相關審議，涉及建造執照變更設計部分，仍應俟領得執照後始得申請復工。

▼北市建管處表示，大巨蛋工程為改善地下室進水情形，防止鋼構鏽蝕造成公安危險，自今年2月中開始進行旅辦棟周邊及與巨蛋棟間地坪防水工程。（圖／北市建管處提供）