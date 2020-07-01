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韓國瑜在李眉蓁背後下指導棋？陳其邁：應思考6月6日投票的意義

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▲陳其邁參訪撐港畫展。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲陳其邁參訪撐港畫展。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長補選戰由民進黨的陳其邁對上國民黨對手李眉蓁、民眾黨對手吳益政。針對外界認為，李眉蓁的背後有「韓國瑜下指導棋」，陳其邁1日受訪時表示，藍營應該要思考6月6日罷韓投票背後的意義，如果有要改進的地方應該要大膽的改變。

陳其邁表示，候選人在選舉期間都應該很謙卑的和選民交換意見，自己也是這樣做，假如過去做得不好、哪裡努力不夠，要加強的也會很謙卑的向幕僚來學習。

陳其邁提到，「像是我今天公布的青年部主任，年紀只有23歲，但是我覺得他對於反送中，或者對於很多進步價值的議題都很堅持，這個也是我學習的對象。所以不管是候選人或幕僚，都應該隨著這次的選舉，自己有所超越或成長，我是這樣要求我自己的，自己勉勵自己，所以再辛苦都要很謙卑的傾聽人民的意見。」

針對外界認為李眉蓁近期發言，背後是不是有韓國瑜在下指導棋？陳其邁回應，市民在這次的選舉其實是希望市政重開機，然後有個新的開始，「所以有些政策，也許我的對手陣營可能也要去思考6月6號罷韓投票的結果，所顯示的一些意義，有一些不管是好的或者壞的，假如有要改進的地方，還是要大膽來改掉。」

陳其邁強調，有一些新的想法，這樣可能會比較好，「表示大家不喜歡回到過去的作法，選民期待的是高雄有新的開始、新的市長、新的作法。」

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