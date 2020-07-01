中火200萬元罰單5天後被撤銷　盧秀燕籲：環保署不要淪為中火打手

▲▼盧秀燕出席霧峰首座社區公托家園開幕，開心和小朋友打招呼。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府6月25日前往台中火力發電廠稽查發現重啟2號燃煤機組，當場依違反空污法開罰200萬元，並勒令立即停工，不料，市政府6月29日竟收到環保署撤銷該張罰單的公文，理由是2部機組仍處於展延審查狀態，市長盧秀燕表示，環保署職責是保護環境，保護人民，不要淪為中火的打手。

市政府環保局副局長陳宏益6月25日前往中火稽查，發現中火在未取得許可證之下卻啟用2號機組，當場開罰200萬元，並勒令停工，不料，市府5天後收到環保署來函，內容表示，先前已依行政程序法第117條撤銷市府環保局廢止許可證之處分，所以2、3機組應回到處分前之展延審查狀態，因此中火自得依原許可證內容操作，並依行政程序法第117條撤銷市府對中火的裁罰。

盧秀燕上午出席霧峰區首座社區公共托育家園開幕活動前受訪表示，環保署宗旨應該是要保護環境、保護人民健康，市政府針對中火違法開機開出罰單，環保署不應護航、不應包庇撤銷，她要再次提醒環保署的工作，就是要保護環境、保護人民健康，千萬不要淪落成為中火的打手、製造污染的殺手，否則就可惜了。

霧峰社區公托設在霧峰國小內，可容納12名0至2歲幼兒，不僅是霧峰首座，更是台中市第11座公托，市府預計在2022年陸續規劃50座，讓年輕人「敢生、敢養」，減輕父母托育負擔。

盧指出，台中市原先公托資源少，她上任之前只有5座，霧峰甚至1間也都沒有，身為女性市長，在她的第1個任期之內，要達成公托、公幼倍增目標，市府將加倍努力。

盧隨後在理事長許美娥引導下參觀教室，許美娥說，霧峰國小長期致力於貓頭鷹生態環境保護，貓頭鷹更是嬰兒的守護神，因此以「貓頭鷹」意象打造托育家園，希望提供舒適、衛生、安全照顧環境。

社會局表示，霧峰社區公共托育家園收托時間為週一至週五上午8點到下午6點，每月收費1萬元，還會協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者，即日起至7月10日都可報名登記，額滿為止。

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