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中部逾30名醫師接力反中火　1個月內發動街頭遊行反燃煤

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▲▼中部逾30名醫師接力反中火，1個月內發動街頭遊行反燃煤。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中部逾30名醫師接力反中火，揚言1個月內發動街頭遊行反燃煤。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中彰投雲逾30名醫師歷經新冠疫情時代後，接著又要面臨中火重啟燃煤機組的危害，1日集結台中市議會發出吶喊，希望中央在後疫情時代，要追求無煤、健康振興新思維，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師更指出，不排除在1個月內發動街頭遊行，表達反中火、反燃煤的決心。

▲▼中部逾30名醫師接力反中火，1個月內發動街頭遊行反燃煤。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師。

30多名醫師下午穿著白袍、手持標語高喊「後疫情年代、團結顧健康」、「無煤中火、搶救胎兒」、「呼吸自由、自由呼吸」、「台灣零碳排、囝仔有未來」、「無煤顧健康、節能救台灣」，表達反對中火重啟燃煤機組的心聲。

▲▼中部逾30名醫師接力反中火，1個月內發動街頭遊行反燃煤。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市大台中醫師公會理事長也是婦產專科醫師魏重耀。

葉光芃指出，包括世界醫療組織在內，成員超過4千萬人、90國、350個醫事團體，在5月下旬以公開信向20大工業國領袖下戰帖，呼籲各國在後疫情年代痛定思痛，轉向以健康為核心的全球經濟復甦新思維，反觀台灣，中央衛福部和地方衛生局在對抗空污上，應該如同對抗疫情一樣合作。

葉還說，2年前出面反對興建深澳電廠的環工學者，如今面對中火重啟燃煤，人在哪裡？台灣健康空氣行動聯盟關注全台各地有燃煤電廠的地方，包括林口電廠、高雄興達電廠等，國外如英國、韓國都已訂定2050年零碳排目標，政府也應該盡速提出無煤中火期程表，不應以夏日高溫，用電量可能遽增的缺電恐嚇，讓中火重啟燃煤。

台中市大台中醫師公會理事長也是婦產專科醫師魏重耀說，0.24微米的細懸浮微粒或者更小的超細懸浮微粒，可穿透胎盤，侵入母體內的胎兒，成為毒污的直接受害者，流產率大為提高，政府不是宣稱電夠用嗎？為何不是強化綠能，而是重啟高污染的燃煤機組？

他的診所電費從原本2個月6萬多元，先降到4萬多元，再降至2萬多元，年省約50萬元，大家從自身做起節能減碳，包括裝設LED照明燈管、屋頂陽台植栽、外牆隔熱防曬，通風對流等，加上分離式智慧型省電冷氣搭配電扇，都可以降低室溫。

中華民國診所協會全聯會理事長醫師塗勝雄表示，新生兒的肺部、腦、腎臟、性器官和免疫系統要到8歲才算成熟發育，如果長期曝露在空污環境下，除了會危害上述器官之外，也會造成過動兒、自閉症和低IQ、EQ等問題。

葉光芃說，2019年，中火燃煤量比2018年減少約350萬噸，CO2也跟著減少735萬噸，幾乎為全台中市2018年碳排放總量的20％，換言之，中火減煤可能是台中市最有效的碳排減量途徑，因此他們贊同盧秀燕市長所呼籲的，台電「饒過中部人」，還給市民好空氣。

台中市政府隨後也回應表示，連日來環保團體乃至醫師團體，都主動站出來抗議中火違法開機，期盼台電聽到公民團體的聲音，盡速停止違法行為，立即關閉2號機。

環保局指出，為督促中火加強減污，市府已啟動第3次電力業加嚴標準修法，草案中增訂有害空氣污染物管制規定，同步加嚴粒狀污染物、硫氧化物與氮氧化物排放標準，促使中火增設空氣污染物防制設備，或提昇既存設施的防制效能，到時中火既有燃煤機組整體空污排放量可削減5成以上，希望環保署能早日核定，讓中部空品再提升。

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