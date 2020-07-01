反中火絕食第2個議員送醫！　羅廷瑋絕食46小時被強制送醫

▲黃健豪（右）、羅廷瑋絕食抗議，分別送醫。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員羅廷瑋和黃健豪不滿中火違法重啟動中燃煤機組，先是靜坐後來改採絕食抗議，曾捐肝救父的黃在第28小時熱暈厥而暈倒，目前已返家休養，羅廷瑋則是撐到1日中午，第46小時被醫師強制送醫，同為抗議的大里區立仁里長鄭伯其表示，將暫停抗議，一旦中火沒有善意回應，將採取更大規模抗爭。

▲▼盧秀燕上午再去探親羅廷瑋，醫師診治後，強制將羅送醫。（圖／鄭伯其提供）

羅廷瑋和黃健豪2人6月28日下午就在中火前靜坐抗議，隔天中午改採激烈的絕食手段，逼著中火要做出回應，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱及各級民代昨天下午也都前往聲援打氣，3名縣市長更簽名連署，將陳情書貼在中火牆上。

黃健豪曾在2年前捐肝給父親，至今肝臟還沒有完全長成，在絕食和酷熱氣候下因為熱暈厥而暈倒，經送童綜合醫院梧棲分院診治，目前狀況穩定已返家休養。

市長盧秀燕上午11點多再去探望羅廷瑋，羅廷瑋上午11點接受本報訪問時，雖然口氣微弱，但仍堅定表示會一直絕食支撐下去，直到倒下為止，中午12點，定時來了解情況的醫師發現羅身體已經不適，要求就醫，但羅堅持不肯，最後醫師以專業角度，強迫將羅送醫。

參與靜坐、夜宿的鄭伯其表示，抗議行動將會先告一段落，一旦中火沒有做出善意回應，將會再發動更大規模的抗爭。

黃健豪說，謝謝各界關心和慰問，以及院方第一時間的協助，也抱歉讓許多人擔心，誰靜坐、絕食、昏倒都不是重點，重點是當中彰投3縣市民選首長、立法委員、縣市議員等各級民代，全都陪同民眾表達訴求，並遞交陳情書。



但是蔡英文政府仍不顧民意，決定讓中火重啟老舊燃煤機組，可見得對中央政府而言，中彰投地區的民意不是民意，此時此刻中火還是持續在燃煤，空汙也將日增嚴重。



黃說，民代和市府在中火這個空汙巨獸面前，已經束手無策，但他依然相信，民意的展現是對麻木執政者最有力的武器，大家持續表達訴求，持續關注中火的議題，才能讓中央看見人民的怒吼，「抗灰保肺！各位台中市民朋友加油！」

上午陪同羅廷瑋靜坐抗議者，還有台北市議員羅智強、侯漢廷，台中市議員賴義鍠和大里區立仁里長鄭伯其。

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