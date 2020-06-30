中火前數百人反對重啟機組　江啟臣、王惠美、林明溱齊聲痛批蔡政府

▲▼國民黨主席江啟臣（上）和南投縣長林明溱（下）抗議中火重啟機組。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員羅廷瑋、黃健豪6月28日下午就在中火前靜坐、夜宿，昨天甚至還以絕食手段向中火表達強烈抗議重啟2號機組，30日傍晚，中彰投3個縣市長、2名議長、5名立委等人前往聲援，南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美和國民黨主席江啟臣等不但痛斥蔡英文政府罔顧中部人健康，更要求立即關閉燃煤機組。

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台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、國民黨主席江啟臣、立委楊瓊瓔、許淑華、馬文君、謝衣鳳、南投縣議長何勝豐、彰化縣議長謝典林和中彰化20多名議員、前立委顏寬恒、柯呈枋以及抗議民眾數百人，下午齊聚中火大門口前抗議，並高喊「拒絕用肺發電」。

▲▼彰化縣長王惠美（上）和南投立委許淑華（下）要求蔡政府減煤。

江啟臣說，今天站出來雖然只有幾百人，但代表著背後幾百萬人，因為去年舉行的兩案公投，一案是盧市長提出，中火每年降低1%的發電量，將近800萬票支持，另一案是反對新建、擴建燃煤機組，有760萬票，結果蔡政府依然重啟燃煤機組，把這幾百萬的公投票放在哪裡？

江說，反正蔡政府已經修正公投法，日後不會公投再綁大選，民眾能奈她何？而且重啟2號機組，那麼3號機組呢？因為明年有1座核能電廠除役，所以可能也會重啟3號機，蔡政府簡直就是把中部人當成塑膠，中部人健康不重要嗎？

▲▼數百民眾聚集中火前表達抗議。

他還說，蔡總統不是說不缺電嗎，但又要重啟，這是什麼意思？而台電說缺電所以重啟機組，蔡總統豈不是被台電打臉嗎，他呼籲蔡政府依法行政，不要違憲亂政，中央要協助地方保謢環境，但蔡政府不但不協助，還霸凌地方，林佳龍時代沒事，盧秀燕上任後，生煤管制自治條例就變成無效，這不是為了政權是什麼？請蔡總統多照顧中部人健康吧。

林明溱表示，這幾年因為空品有改善，所以青山綠水，看得到群山，如今重啟2號機，南投罹患肺腺癌而冤枉死的民眾，恐怕又會增加，他希望蔡政府有所節制，為了中部人民健康，拜託不要再燒煤了。

許淑華說，4年來蔡英文政府的綠能政策一直跳票，中央強硬廢除原本屬於台中市政府擁有的生煤管制自治條例，如果蔡政府不努力解決空污，不敢為能源背書，何不將總統府和中央部會遷至台中，順便首都減壓，蔡政府可以罔顧人民健康，可以這樣蠻幹嗎？

王惠美說，中火是全世最大火力發電廠，以物質不滅定律而言，燃煤對健康有很大影響，總統說不缺電，但為何要火力全開？彰化配合中央政策，海線都是風力發電，太陽能發電也是全國屬一屬二，在大林、林口和苗栗通宵的發電廠都有超超零件燃煤機組，為何中火沒有，她要求盡速汰換，減少燃煤發電，避免讓民眾健康惡化下去。

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