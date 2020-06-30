蔡英文800多萬票當選不理民意　盧秀燕：我也有800多萬票支持減煤

▲▼盧秀燕強烈表達反對重啟燃煤機組，當場和林明溱、王惠美簽下陳情書。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

中彰投大團結抗空污，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱30日傍晚前往中火大門口抗議，要求立即關閉2號機組，3位縣市長當場簽名，將連署書貼在中火牆上，盧秀燕強硬表示，蔡英文因800多萬票當選，她當初所提案的減煤公投也有800多萬人支持，呼籲中央歸還公投，徹底實施減煤。

台中市議員羅廷瑋、黃健豪6月28日下午就在中火前靜坐、夜宿，29日甚至還以絕食手段向中火表達強烈抗議重啟2號機組。30日傍晚5點，中彰投3位縣市長、2名議長、5名立委等人前往聲援，南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美和國民黨主席江啟臣等不但痛斥蔡英文政府罔顧中部人健康，更要求立即關閉燃煤機組，直到6點才離去。

盧秀燕強調，中市府依法行政，因為中火燃煤超過所規定的1104萬噸燃煤量，市府展現魄力，撤照關閉中火2部機組，卻被中央僅以一紙公文，就把台中市議會通過的生煤管制自治條例宣告部分無效，同樣一部法律，林佳龍當市長有效，她當市長卻無效，她再次呼籲中央和台電立即關閉中火2號機，不要與民意為敵。

▲▼盧秀燕等人將陳情書張貼在中火牆上，事後，廠長朱記民（下左）出面回應。

盧秀燕說，根據環保署資料，中火1部機組1天的碳排量，相當於1110萬輛機車1天的碳排量，台中市有170萬輛機車、彰化81萬輛、南投31萬輛，中火1部機組1天的排碳量，相當於3個縣市300萬輛機車1天排碳量的4倍，因此管制中火碳排量，遠比取締市民汽機車的移動汙染源更重要，如今中央為所欲為，同意中火違法開機，非常可惡。

盧秀燕氣憤的說，總統蔡英文有800多萬票支持，她當初所提案的減煤公投也有800多萬人支持，當初減煤公投的要求，是1年減少1%火力發電，結果中央不尊重公投結果，反而讓燃煤發電佔所有發電比例從27%提升至30%，完全不尊重台灣人民。

▲▼上百抗議民眾聚集在中火門口。

盧秀燕呼籲中部鄉親要勇敢挺身而出，自己健康自己顧，因為蔡英文所呼吸的空氣和中部人不一樣，市府訂定的法令，都可以隨時被中央廢止，因此只有自救，中部人加油，有人提醒她，放中火一馬，要去抓市民的移動污染源，但她認為縣市長不能坐視不管，應該要救人民健康，而不是救中火，因為人民健康是首長第一要務，縣市長要對抗中央，要做壞人，要替大家打拚。

盧秀燕和林明溱、王惠美致詞完當場簽下陳情書，由於台中電廠廠長朱記民並未出面接受，因此把陳情書張貼在中火牆上，事後，朱出面回應表示，他是台中烏日人，中火一千多名員工，有800多人是台中人，中火會全力改善空污，請鄉親相信決心。

下午中火抗議現場，除了發起人市議員黃健豪、羅廷瑋和中彰投縣市長之外，還有立委江啟臣、楊瓊瓔、許淑華、謝衣鳳、馬文君、前立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏、台中市議員吳瓊華、沈佑蓮、陳政顯、張廖乃綸、楊正中、林汝州、冉齡軒、朱暖英、劉士州、賴義鍠、沈佑蓮、張瀞分、李榮鴻、陳本添、黃馨慧，以及台北市議員羅智強、彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐等人。

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