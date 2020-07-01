快訊／蔡英文2月接見索馬利蘭外長　拓展台灣在東非布局

▲總統蔡英文接見索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)。（圖／外交部提供，下同）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮1日正式宣布，台灣與非洲索馬利蘭共和國互設代表處。事實上，吳釗燮早在2月26日與來訪的索國外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)共同簽署「中華民國(台灣)政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」，在簽署後，總統蔡英文也接見了穆雅辛。

吳釗燮表示，我國與索馬利蘭共和國的共同友誼及雙方，對於自由、民主、公義、法治共享價值，都同意以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Smomaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。

吳釗燮指出，台灣與索馬利蘭將秉持互惠互利的精神，在漁業、農業、能源、礦業、衛生、教育及資通訊等領域進行合作。

在交涉的過程上，吳釗燮表示，為推動與非洲國家的合作關係，拓展我國在東部非洲布局，我國政府與索馬利蘭共和國政府經過協商，由他親自於2月26日與來訪的索國穆雅辛外長(H.E Yasin Hagi Mohamoud)共同簽署「中華民國(台灣)政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」。

外交部表示，雙方政府同意以「台灣代表處」(Taiwan Representative Office )及「索馬利蘭代表處」(Somaliland Representative Office)的名稱互設官方代表機構，而且在簽署儀式之後，穆雅辛也晉見總統蔡英文。

在台索兩國過去的互動上，吳釗燮表示，我國自2009年起與索馬利蘭逐步建立良好的互動關係，雙方在提升海事安全、醫衛合作及教育合作等領域進行合作。

吳釗燮說，我國透過財團法人國際合作發展基金會「友好國家醫事人員訓練計畫」曾代訓23位索馬利蘭醫事人員，目前也有3名索國年輕學生透過台灣獎學金機制在台攻讀學位，「除政府間合作外，我國NGO組織如路竹會在本年1月份，已經第3度組團赴索馬利蘭義診，共服務索國10個地區，看診人數達2,880名。」

對於索馬利蘭，吳釗燮說，是個位於非洲之角，人口約有390萬人，漁業資源豐富，是國際重要漁場，並擁有豐富的石油及天然氣等礦藏資源，有多家國際油礦公司進駐探勘，「索馬利蘭自1991年宣布獨立以來，已經進行3次總統大選，政治情勢穩定，民主持續深化，與台灣同為民主自由的理念相近國家。」