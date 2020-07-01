【廣編】睽違10個月首個10億級大獎　威力彩7/2頭獎上看12億

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圖、文／台彩提供

已連摃40期的威力彩，明（2）日頭獎上看12億元，是今年最高頭獎，也是睽違10個月首次出現超過10億元的高額頭獎。大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至30日已實施7期，仍有34組100萬元尚未開出，7月3日為倒數第3期開獎，民眾購買7月3日開獎的大樂透，除了可以對例行開獎的億元頭獎，還可以對當天加開的34組100萬元加碼獎項。

根據台灣彩券公司的資料統計，威力彩自97年1月上市至今，頭獎總獎金累積超過10億元後才開出的情形共發生過19次，相當於平均每8個月才會累積一次破10億元的高額頭獎，民眾若錯過這次機會，也許下次要等到威力彩頭獎衝破10億元，還要再等8個月。

大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，截至昨日已實施7期開獎，共送出66組100萬元獎項，其中58組為1注獨得100萬元獎金，6組為2注均分，2組為3注均分，總中獎注數共計76注，其中有51注採用電腦選號25注為自選；目前累計開出最多獎項的縣市，以新北市開出15注位居第1名，臺中市12注排第2名，臺北市11注為第3名。

另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果持續加碼中，活動只到7月10日止。台灣彩券公司也提醒民眾購買彩券應量力而為，切莫因為過度投注而影響正常生活。